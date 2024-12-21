بحوث إى إف جى: قطاع البنوك يقدم فرصا واعدة في 2025 جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) توقعت بحوث إى إف جى القابضة فى تقريرها السنوى لعام 2025 أن يتمثل التحدى الأكبر الذي سيواجه المصرية خلال عام 2025 فى الافتقار إلى المحفزات.

وأضافت البحوث فى مذكرة حصلت“البورصة” على نسخة منها، أنه من غير المرجح أن تتعافى استثمارات الأجانب فى البورصة، بالنظر إلى التحديات الهيكلية التي تواجه السوق، خاصة بسبب الوزن الضئيل في مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة، فضلاً عن انخفاض معدلات السيولة، والمخاوف بشأن الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية الكلية.

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وترى أن المستثمرين الأجانب يبتعدون عن المشاركة في ارتفاع السوق، حيث انخفضت حصة المستثمرين الأجانب من إجمالي قيم التداولات إلى 7% في المتوسط في عام 2024 مقابل 13% فى عام 2022.

وأوضحت أن الأداء القوي للسوق كان مدفوعًا في الغالب بعائدات العملة المحلية، في حين كانت العائدات القائمة على الدولار الأمريكي في المنطقة السلبية للعام الثالث على التوالي في السنوات الأربع الماضية.

وذكرت أن انتعاش سوق الأسهم المصرية في عام 2024 جاء على خلفية تعويم الجنيه المصري، ويعزى الارتفاع بنسبة 24% في EGX30 إلى تحول المستثمرين في انكشافهم على الأسهم باستبدال الأسهم التى تعانى الضغوط بسبب نقص النقد الأجنبي بالأسهم المستفيدة من هذا.

وترى أن ارتفاعات السوق كانت مدفوعة بصورة أساسية بالقطاع الاستهلاكي، والرعاية الصحية، والصناعة، ولكن بشكل جزئي، بالإضافة إلى قطاع البنوك.

وذكرت أن قطاع الشركات الاستهلاكية أظهر مرونة في الحفاظ على نمو قوي في الأرباح بفضل إلى الارتفاع الحاد في أسعار منتجاتها، فضلاً عن ثبات الأحجام، إلى جانب قطاع الأدوية بسبب الموافقات التنظيمية لإعادة تسعير منتجاتها النهائية والموافقة على رفع الأسعار.

ورجحت بحوث إي إف جي أن تظل عمليات الاندماج والاستحواذ محركًا رئيسيًا للسوق، وإن كانت غير مواتية لديناميكيات السوق على المدى الطويل، مشيرة إلى أن السوق المصري فى أشد الحاجة إلى مبيعات الأصول والطروحات الجديدة.

وأشارت إلى أن قطاعات البنوك، والاستهلاكي، بالإضافة إلى الرعاية الصحية هى القطاعات المفضلة فى عام 2025.

وتوقعت تزايد عمليات الاستحواذ على الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية فى عام 2025، فى ظل انخفاض تقييمات الأسهم فى السوق، ورخص أسعارها.

وتابعت أن أثر تلك الاستحواذات سلبي على المدى الطويل، خاصة بعد تضاؤل حجم التداول الحر على سهم السويدى إليكتريك نتيجة تنفيذ عملية الاستحواذ على أسهمه، كما قامت شركة التشخيص المتكاملة بالشطب الاختياري، فيما تترقب“سيرا للتعليم” الخطوات النهائية لشطب الشركة من البورصة، إلى جانب انضمام حديد عز لقائمة الأسهم الراغبة فى عميلة الشطب.

وأضاف التقرير:“أنه بصرف النظر عن الرياح المعاكسة التى تواجه سوق الأسهم، نعتقد أنه لايزال يقدم قيمة جيدة، ونحن نفضل قطاع البنوك رغم توقعات انخفاض الأرباح بسبب ضغط صافى هامش الفائدة، إلا أنها ستظل تتمتع بمستويات جيدة من الربحية خاصة أنها تتداول بتقييمات جيدة.

وضمت أيضًا القطاع الاستهلاكي إلى قائمة تفضيلاتها بقيادة سهم جهينة للصناعات الغذائية، والتى تتمتع بفرص نمو قوية بدعم من ارتفاع أسعارها فى السابق،

وكذلك المتوقع فى المستقبل، إلى جانب نمو أرباحها بدفع من عوائد التصدير بالعملات الأجنبية.

وترى البحوث أن عددا كبيرا من الشركات سيستفيد من انخفاض أسعار الفائدة، المتوقع له أن ينخفض بواقع 500 نقطة أساس فى العام المقبل، محددة أسهم“ابن سينا فارما، و” المصرية للاتصالات”، وحديد عز للاستفادة بصورة أساسية من خفض الفائدة وسيدفع المزيد من نمو الأرباح.

ترى بحوث إى إف جى القابضة، فرصا واعدة بأسهم قطاع البنوك خاصة سهم البنك التجارى الدولى، وكريدى أجريكول، وبنك التعميروالإسكان، وبنك أبوطبي الإسلامى، وتتمتع تلك البنوك بمزيج تمويل أفضل من الباقية.

وتوقعت تعافى العائد على حقوق المساهمين لتلك البنوك إلى مستويات تتراوح بين 25 و30% على المدى المتوسط.

القطاع العقاري

قالت البحوث، إن القطاع العقاري فى مصر جذب انتباه المستثمرين منذ النصف الثانى من عام 2023، حيث يقدم القطاع عادة تحوطًا ضد التضخم وانخفاض سعر صرف الجنيه، وبرز ذلك فى الارتفاع فى أرقام المبيعات المتعاقد عليها من قبل الشركات إلى جانب متوسط أسعار البيع لمختلف المشاريع الجديدة التى تم إطلاقها والوحدات المعروضة فى السوق الثانوية.

وأضافت أن المطورين بدأوا سلسلة من الزيادات فى أسعار البيع من النصف الثانى من عام 2023، فى محاولة للتحوط ضد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، فيما بلغت نسبة الارتفاع فى متوسط أسعار البيع فى مصر نحو 63% على مدى العامين الماضيين.

وقام بعض المطورين بإقرار زيادات فى الأسعار وصلت إلى 80-90% فى بعض الحالات، كما اقترن ذلك بزيادة أرقام مبيعات الوحدات والتى بدورها بدأت اتجاهًا صعوديًا إيجابيًا فى أسهم العقارات ومؤشر أسهم القطاع العقاري.

وذكرت“إي إف جي”، أنه على الرغم من ارتفاع أسعار البيع وزيادة المبيعات المتعاقد عليها إلا أن المطورين حافظوا على نفس شروط الدفع الممتدة للتخفيف من عبء الأسعار المرتفعة.

وأشارت إلى اتجاه وتركيز قوى من المطورين العقاريين على الاستثمار فى الساحل الشمالى بعد إطلاق مجموعة طلعت مصطفى مشروع ساوث ميد الذى سجل مبيعات قياسية بلغت 277 مليار جنيه منذ إطلاقه وحتى سبتمبر الماضي.

وحققت أيضا شركة بالم هيلز إجمالى مبيعات تعاقدية فى الساحل اشلمالى بلغت 87.3 مليار جنيه، وتشير تلك الأرقام الاستثنائية عبر المشاريع الساحلية إلى إمكانات الطلب، وتفضيلات المشترين.

وذكرت بحوث إي إف جي أن الزيادة فى المبيعات خلال أشهر الصيف فى تلك المنطقة ساهمت فى الارتفاع العام فى متوسط أسعار البيع فى السوق، ومن ناحية أخرى يوجد تباطؤ فى المبيعات المحجوزة للمشاريع فى القاهرة مقارنة بالساحل الشمالى وذلك منذ مايو 2024.

وترجح أن يشهد عام 2025 الإعلان عن تفاصيل مراحل مشروع رأس الحكمة الذي سيتصدر المشهد العقاري فى مصر خلال هذا العام، وكذلك توسعات كبار اللاعبين المحليين فى سوق العقارات فى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى زيادات طفيفة فى أسعار البيع للمشاريع الجديدة والمرجح أنها ستكون أقل من معدلات التضخم السائدة، خاصة مع تزايد مخاوف القدرة على تحمل التكاليف.

وأكدت على أن جميع الأنظار ستتجه إلى الساحل الشمالي محليًا من قبل المطورين على مدى السنوات القليلة المقبلة، بعد ما أثبت الساحل الشمالى أن لديها ديناميكيات العرض والطلب مقارنة بالمواقع الأخرى فى القاهرة.

وتوقعت البحوث أن تبدأ شركة مدن القابضة المطور الإماراتي العام لمدينة رأس الحكمة المسؤولة عن تطوير المشروع بالكامل، في الإعلان عن اتفاقيات التعاون مع المطورين والمقاولين المحليين، إلى جانب الكشف عن استراتيجية تطوير الخطة الرئيسية للمشروع، مما ينعكس إيجابيًا على المطورين العقاريين فى مصر على رأسهم“طلعت مصطفى”، وإعمار مصر، بالم هيلز، والتى سيكون لها أدوار فى المشروع، حتى وأن كانت شركة TMG فقط هي المشاركة في الاتفاقيات الأولية مع المطور الرئيسي؛ وبالتالي، فإن خطط التطوير الملموسة التي قد تؤثر على المطورين الآخرين لم يتم الإعلان عنها بعد.

ورجحت أن شركة مدن ستبدأ بإطلاق وحدات سكنية لبدء إطلاق المشروع، وسيتبع ذلك إعلانات عن الفنادق والمرافق والخدمات الأخرى في المنطقة.

وأكدت على أن استراتيجيات التسعير من شأنها أن تنطوي على زيادات نسبية أقل في الأسعار، أي أقل من معدلات التضخم السائدة، في حين نتوقع زيادة تمثيل المبيعات، بافتراض فترات سداد أطول.

وسيستمر المطورون الذين لديهم إمكانية الوصول إلى بنوك الأراضي الكبيرة، مثل شركة مصر الجديدة للإسكان، في تنفيذ خططهم لتسييل الأراضي، مع إبرام الاتفاقيات الأخيرة،متوقعة أن المستثمرين سينتظرون إطلاق المشاريع وتوليد التدفقات النقدية لمثل هذه المبيعات.

وترى أن المطورين المصريين يثبتون وجودهم في المملكة في عام 2025، نظرًا لآفاق نمو السوق وجاذبيتها، خاصة أن المطورين المصريين سيستفيدون من توسيع قاعدة أصولهم لزيادة تعرضهم لمصادر إيرادات الدخل المتكرر، بما في ذلك مشاريع الفنادق والمؤسسات التعليمية والعقارات التي سيتم إضافتها إلى قاعدة العقارات الاستثمارية للشركات المختلفة؛ وهذا من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على الأرقام التي أعلنتها الشركات ويوفر للمستثمرين مزيدًا من الرؤية بشأن الأرباح والتدفق النقدي.

وتوقعت أن تقود مجموعة طلعت مصطفى القابضة النمو في سوق العقارات في مصر، مع تعرض جذاب للسوق السعودية المربحة، إلى جانب تمثيل قوى بقطاع الضيافة فى مصر، مما يعنى أنها لم تعد لاعبا محليا فقط بل شركة عقارية إقليمية تتنافس مع كبرى الأسماء فى المنطقة.

وتعتقد أن يستمر أداء السهم الإيجابي، نظرًا للتوقعات التشغيلية القوية لجميع قطاعات الأعمال، في حين أن المشاركة المحتملة لمجموعة طلعت مصطفى في مشروع رأس الحكمة العملاق من شأنها أن تقدم المزيد من النمو لمحفظة التطوير القوية للشركة، خاصة في ظل بيئة التشغيل الإيجابية في الساحل الشمالي.

وأوصت بشراء أسهم إعمار مصر، ومصر الجديدة، وبالم هيلز، وطلعت مصطفى، مع تحديد سعر مستهدف لكل منها على الترتيب عند القطاع الاستهلاكي عند 5.5، و21، و13، و120 جنيها للسهم.

ترى البحوث أن القطاع الاستهلاكي كان فى وضع جيد لتجاوز تحديات سعر صرف الجنيه أمام الدولار، لكن سيظل التحدى الأكبر هو أيضًا سعر الصرف.

وأوضحت أن شركات الأغذية حققت أداءً جيدًا رغم ثبات أحجام البيع، بدفع من ارتفاع أسعار الأغذية لتمرير زيادة التكاليف الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم، مشيرة إلى أن جهينة هو السهم المفضل لدي البحوث فى قطاع الاستهلاكي خلال 2025.

وحددت البحوث فرصا فى بعض الأسهم على رأسها“جى بي كورب” بفضل تعافى أحجام مبيعات السيارات، وكذلك سهم النساجون الشرقيون الذى استفاد بصورة مباشرة من انخفاض الجنيه أمام الدولار الذي يتمتع بعوائد تصديرية تمثل نحو 60% من إيرادات الشركة، وكذلك إيسترن كومبانى التى باتت تتمتع بمرونة قوية فى تسعير المنتجات بعد التعديلات الضريبية الجديدة.

وأوصت البحوث بشراء أسهم إيديتا للصناعات الغذائية، وجهينة، وعبور لاند، والنساجون الشرقيون، محددة قيم عادلة للأسهم عند 57، و48، و22، و30 جنيها للسهم على الترتيب.

ترى البحوث أن موافقة الحكومة على السماح للشركات بزيادة أسعار الأدوية هو المحفز الأساسي لنمو القطاع فى العام المقبل، مما يدعم توقعات نمو سوق الأدوية بواقع 44% على أساس سنوى فى عام 2024، مقابل 39% نموًا فى السوق بنهاية سبتمبر 2024.

وأوضحت أن سهم ابن سينا فارما من مفضلاتها الاستثمارية فى عام 2025، خاصة مع مواصلة الشركة تحقيق أداء يتفوق على سوق الأدوية بشكل عام، إلى جانب نمو حصتها السوقية، خاصة بعد قيام عدد من الموردين بتحويل أعمالهم إلى أبن سينا فى ظل الصعوبات المالية التى يواجهها أحد أكبر موزعى الأدوية فى مصري.

ورجحت إي إف جى، نمو الأرباح للشركة بمعدل سنوى مركب خلال السنوات الخمس المقبلة بواقع 54%، محددة للسهم عند 8 جنيهات، وحددت قيم عادلة لسهم شركتى إيبيكو، ورميدا عند 90، و4.4 جنيه للسهم على الترتيب، مع توصية بالشراء.

حددت البحوث ارتفاع أسعار الخدمات بأنه دافع رئيسي لنمو إيرادات شركات الاتصالات فى عام 2024، متوقعة أن توافق الحكومة المصرية على جولة جديدة من زيادة أسعار الخدمات أوائل عام 2025 بهدف مساعدة شركات الاتصالات للتعامل مع تضخم التكاليف.

وترى البحوث، أن زيادة الأسعار كانت خطوة ضرورية، لكى يتمكن المنظم من طرح تراخيص الجيل الخامس للهاتف المحمول فى السوق، مرجحة أن يكون طرح البنية التحتية للهاتف المحمول من الجيل الخامس تدريجيًا وانتقائيًا على مدى العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، وترى أنه من غير المرجح أن تصبح خدمة سوقية شاملة، نظرًا لانخفاض انتشار الأجهزة التي تدعم الجيل الخامس، والتي تتركز بشكل طبيعي في المدن، مع شرائح عملاء أكثر ثراءً.

أوضحت“إي إف جي”، أن العام المقبل صعب على منتجى الأسمدة فى مصر بسبب إمدادات الغاز وأسعار السوق المحلية المنخفضة بشدة، فيما تخطط الحكومة للسيطرة على نقص إمدادات الغاز ولكن الأمر سيستغرق المزيد من الوقت مع تسارع المشكلة التى بدأت منذ الصيف الماضي.

وتابعت أن نقص رأس المال في مجال الاستكشاف والإنتاج في مصر أدى على مدى السنوات الماضية إلى انخفاض الإنتاج، ولكن شهد إنتاج الغاز تحسنًا بنسبة 3% تقريبًا منذ الصيف، حيث تنفق الحكومة حاليا المزيد من رأس المال وتدفع لزيادة الإنتاج، ولكنها ستحتاج إلى زيادة بنسبة 10% أخرى لسد الفجوة الحالية، بناءً على تقديراتنا.

وتوقعت البحوث أن ينتعش إنتاج الغاز في عام 2025، ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت، ونتوقع أن تظل معدلات استخدام الغاز الطبيعي أقل من الطاقة حتى منتصف عام 2025 على الأقل، حيث تستهدف الحكومة تحقيق مستويات الإنتاج الطبيعية بحلول يونيو 2025، وربما لفترة أطول.

وحددت إى إف جى، سعرا مستهدفا لسهم القابضة الكويتية عند 1.7 جنيه للسهم، وأوراسكوم كونستراكشن عند 220 جنيها، وأبوقير للأسمدة عند 79 جنيها للسهم، والعربية للأسمنت عند 14.7 جنيه، وسهم المالية والصناعية عند 42 جنيها، والمصرية للصناعات الكيماوية عند 8.22 جنيه، وموبكو عند 49 جنيها، وسيدى كرير عند 23 جنيها للسهم، وأخيرًا جنوب الوادى للأسمنت عند 1.4 جنيه للسهم.