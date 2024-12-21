ميهير سواروب شارما يكتب: هيمنة الدولار بين التحديات العالمية وتهديدات ترامب جريدة البورصة

قلة من الزعماء يتمتعون بجرأة مواجهة الأوهام مثل الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ، الذى كرر هذا النهج مؤخراً حين طالب تكتل ((بريكس)) بعدم ((إنشاء عملة مشتركة جديدة أو دعم أى عملة بديلة تهدد الدولار الأمريكى القوى)).

ولم يكن ذلك مستغرباً، إذ أرفق ترامب طلبه بتهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة.

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سارع بعض أعضاء المجموعة، التى كانت تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا قبل توسعها فى وقت سابق من هذا العام، إلى تهدئة ترامب.

فقد أصدرت جنوب أفريقيا بياناً رسمياً أكدت فيه عدم وجود نية لإنشاء عملة مشتركة، فيما شدد وزير الخارجية الهندى سوبرامانيام جايشانكار على أن دول التكتل ((لا تسعى بأى شكل لإضعاف الدولار الأمريكى)).

هذه المحاولات تكشف عما ينبغى أن يثير قلق الإدارة الأمريكية الجديدة حقاً. فقد أوضحت جنوب أفريقيا أن دول ((بريكس)) تحاول فقط تعزيز التجارة الثنائية باستخدام العملات المحلية، ووصف جايشانكار ذلك بأنه إجراء مشروع للحد من المخاطر.

ومع ذلك، فإن تنفيذ هذا الأمر قد يكون صعباً حالياً، وربما مستحيلاً فى المستقبل، خاصة أن التجارة الدولية بين المجموعة، التى تضم حالياً نحو عشر دول، معقدة بشكل كبير.

فعلى سبيل المثال، الهند قد ترغب فى شراء مزيد من البترول الروسى، لكن ما لم تتمكن من إيجاد مشترين لبضائعها فى روسيا، فإن التعامل بالروبل أو الروبية لن يكون مجدياً.

والنتيجة هى أن روسيا ستجد بحوزتها كميات من الروبيات لا تعرف كيفية إنفاقها.

هذا الأمر ليس جوهر القضية، فالمسألة الأهم هى أن دول ((بريكس)) وغيرها من الدول المشابهة، ستواصل جهودها لإيجاد طرق بديلة لإجراء المعاملات المالية الدولية بعيداً عن الدولار الأمريكى، وهذه المحاولات ستستمر بغض النظر عن سهولة أو صعوبة الأمر، وبغض النظر أيضاً عن تصريحات ترامب ومواقفه.

غير أن هذه الخطوات ليست موجهة للإضرار بالاقتصاد الأمريكى أو إضعاف مكانة الدولار العالمية، بل تسعى الدول إلى بناء نظام مالى لا يخضع للنفوذ الأمريكى.

ومنذ عقد من الزمن على الأقل، بحثت دول عن آلية مماثلة، بما فى ذلك الإمارات التى عملت لفترة طويلة كمركز لتسوية المعاملات المالية بين الكتل الجيوسياسية المتعارضة.

لكن الهدف أصبح أكثر إلحاحاً فى ظل الحروب التجارية والانفصال الناتج عن التوترات الجيوسياسية.

لم تبدِ نيودلهى حماساً كبيراً لهذه الجهود على غرار بقية الدول، لكن صُناع السياسة فيها باتوا يواجهون ضغوطاً متزايدة نتيجة العقوبات الأمريكية المستمرة منذ أكثر من عقد.

فقد أخبرنى أحد المسئولين مؤخراً أن الهند اضطرت إلى وقف استيراد البترول من فنزويلا، التى كانت تُعد شريكاً تجارياً مهماً، خلال الأعوام الماضية بسبب القيود الأمريكية، ومن ثم، لجأت إلى إيران، لكنها واجهت المشكلات نفسها.

واليوم تجد الهند نفسها أمام تحدٍ جديد يتمثل فى كيفية إدارة تجارتها مع روسيا، لذلك، أصبحت الحاجة إلى إنشاء أنظمة دفع بديلة لا تخضع للرقابة الأمريكية ضرورةً مُلحة، حتى بالنسبة لأكثر المسئولين الهنود الموالين للغرب. صعوبة استبدال الدولار

رغم التعقيدات الكبيرة التى تحيط بالتجارة العالمية وتجعل استبدال الدولار أمراً بالغ الصعوبة، فإنَّ الحاجة لإيجاد بدائل، سواء مؤقتة أو جزئية، أصبحت أكثر إلحاحاً بالنسبة للمزيد من الشركات والدول.

يأتى ذلك وسط تزايد أعداد الشركات والسلع مزدوجة الاستخدام التى تواجه عقوبات أمريكية بشكل شبه شهرى.

وكما هو الحال مع أى قيود تُفرض على الأسواق، تظهر دائماً أطراف تستفيد من إيجاد طرق لضمان استمرار تدفق التجارة.

حتى المؤسسات المدعومة بشكل كبير من الغرب، مثل بنك التسويات الدولية الذى تُشرف عليه عدة بنوك مركزية، أطلقت مبادرات تهدف إلى تسوية المعاملات المالية بعيداً عن الدولار الأمريكى.

ومع ذلك، اضطر البنك إلى التراجع عن هذه الجهود قبل بضعة أسابيع فى أعقاب اعتراض العواصم الغربية.

لم تكن مثل هذه المحاولات موجودة عندما كان العالم ينظر إلى الدولار الأمريكى كعملة عالمية مشتركة، تستطيع الدول من خلالها التجارة والاستثمار والتحويل بحرية تامة.

فى المقابل، استفادت الولايات المتحدة من ((امتيازها الفريد)) بالتحكم فى العملة الاحتياطية العالمية، وهو ما أتاح لساستها التسامح مع مستويات من العجز كانت ستؤدى إلى انهيار أى قوة أقل نفوذاً.

لكن إذا أراد ترامب الحفاظ على هيمنة الدولار، فعليه أن يدرك أن قيمة العملة الأمريكية لا تُبنى على القوة والتهديدات، بل على موثوقية الولايات المتحدة.

فى الواقع، فإن السياسات المفرطة، مثل فرض العقوبات أو التدخل فى سياسات مجلس الاحتياطى الفيدرالى أو الرسوم الجمركية أحادية الجانب أو المواجهات الجيوسياسية، تشكل تهديداً أكبر بكثير للدولار الأمريكى من أى محاولات قد يقوم بها تكتل ((بريكس)).