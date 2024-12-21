“أعشاب مصر” تتعاقد علي تصدير شحنة سمسم للأردن بقيمة 2.5 مليون جنيه جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تعاقدت شركة ((أعشاب مصر))، للنباتات الطبية والعطرية على تصدير شحنة سمسم لدولة الأردن بقيمة 2.5 مليون جنيه.

وقال أحمد عبدالله، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنَّ الشركة ستصدر كميات تصل إلى 28 طناً من السمسم، ومن المقرر أن تحصل على عقود جديدة مع بداية العام المقبل.

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أضاف ((عبدالله)) لـ((البورصة))، أن الشركة بدأت نشاطها فى السوق المحلى عام 2006 كوكيل ومورد لإحدى شركات تصدير المنتجات الغذائية، واستقلت بنشاطها منفردة لتقوم بتوريد احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج منذ عام 2016.

أشار إلى أن المنتجات التى تقوم الشركة بتصديرها تشمل الأعشاب والتوابل والبذور والخضراوات إلى دول مثل إسبانيا وتايوان وبنجلاديش وكوريا وألمانيا وأستراليا والمملكة العربية السعودية والأردن واليمن ونيبال.

فى سياق متصل، نوه ((عبدالله)) إلى أن الشركة تستهدف مضاعفة حجم صادراتها لتصل إلى 40 حاوية خلال أول خمسة أشهر فى عام 2025، مقابل 20 حاوية فى أول خمسة أشهر من العام الجارى.

وقال إن دول الاتحاد الأوروبى تستحوذ على 90% من صادرات الشركة حالياً، مقابل 10% لدول الأمريكتين والدول العربية، مضيفاً أن الشركة تستهدف افتتاح أول فرع لها خارج مصر بدولة هولندا لسهولة مرور منتجاتها للدول الأوروبية المستوردة لمنتجات الشركة.

ووفقاً لرئيس الشركة، تعتمد ((أعشاب مصر)) على التجار والفلاحين لشراء المواد الخام ومستلزمات التصنيع لإتمام الكميات المطلوبة.

وتحتل مصر المرتبة الخامسة فى تصدير النباتات الطبية والعطرية، وفقاً لشعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، وتتنوع المحاصيل إلى أكثر من 30 محصولاً، ويصل حجم الصادرات منها إلى حوالى 95% من الزيوت والعجائن، وحوالی 85% من الأعشاب الجافة سنوياً.

وتزرع مصر أكثر من 30 نوعاً من النباتات الطبية والعطرية على مساحة 80 ألف فدان سنوياً، وتستهدف وزارة الزراعة التوسع فيها لتصل إلى 250 ألف فدان بحلول عام 2030، وفقاً لمعهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية بالوزارة.