“أعشاب مصر” تتعاقد علي تصدير شحنة سمسم للأردن بقيمة 2.5 مليون جنيه جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت شركة ((أعشاب مصر))، للنباتات الطبية والعطرية على تصدير شحنة سمسم لدولة الأردن بقيمة 2.5 مليون جنيه.
وقال أحمد عبدالله، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنَّ الشركة ستصدر كميات تصل إلى 28 طناً من السمسم، ومن المقرر أن تحصل على عقود جديدة مع بداية العام المقبل.
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أضاف ((عبدالله)) لـ((البورصة))، أن الشركة بدأت نشاطها فى السوق المحلى عام 2006 كوكيل ومورد لإحدى شركات تصدير المنتجات الغذائية، واستقلت بنشاطها منفردة لتقوم بتوريد احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج منذ عام 2016.
أشار إلى أن المنتجات التى تقوم الشركة بتصديرها تشمل الأعشاب والتوابل والبذور والخضراوات إلى دول مثل إسبانيا وتايوان وبنجلاديش وكوريا وألمانيا وأستراليا والمملكة العربية السعودية والأردن واليمن ونيبال.
فى سياق متصل، نوه ((عبدالله)) إلى أن الشركة تستهدف مضاعفة حجم صادراتها لتصل إلى 40 حاوية خلال أول خمسة أشهر فى عام 2025، مقابل 20 حاوية فى أول خمسة أشهر من العام الجارى.
وقال إن دول الاتحاد الأوروبى تستحوذ على 90% من صادرات الشركة حالياً، مقابل 10% لدول الأمريكتين والدول العربية، مضيفاً أن الشركة تستهدف افتتاح أول فرع لها خارج مصر بدولة هولندا لسهولة مرور منتجاتها للدول الأوروبية المستوردة لمنتجات الشركة.
ووفقاً لرئيس الشركة، تعتمد ((أعشاب مصر)) على التجار والفلاحين لشراء المواد الخام ومستلزمات التصنيع لإتمام الكميات المطلوبة.
وتحتل مصر المرتبة الخامسة فى تصدير النباتات الطبية والعطرية، وفقاً لشعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، وتتنوع المحاصيل إلى أكثر من 30 محصولاً، ويصل حجم الصادرات منها إلى حوالى 95% من الزيوت والعجائن، وحوالی 85% من الأعشاب الجافة سنوياً.
وتزرع مصر أكثر من 30 نوعاً من النباتات الطبية والعطرية على مساحة 80 ألف فدان سنوياً، وتستهدف وزارة الزراعة التوسع فيها لتصل إلى 250 ألف فدان بحلول عام 2030، وفقاً لمعهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية بالوزارة.
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