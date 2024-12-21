((مؤمن وشركاه)) تستثمر 15 مليون يورو لإنشاء مصنع لصباغة الأقمشة فى ((العاشر)) جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف مجموعة“وجدى مؤمن وشركاه” للصناعات النسيجية ضخ استثمارات جديدة بقيمة 15 مليون يورو لإنشاء حديث لصباغة الأقمشة فى مدينة العاشر من رمضان، ضمن خطتها التوسعية.

وقال شريف وجدى مؤمن، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المصنع الجديد يقام على مساحة 30 ألف متر مربع، ويتخصص فى صباغة الأقمشة سواء التى تنتجها المجموعة أو التى تُنفذ لصالح أطراف أخرى باستخدام أحدث ماكينات الصباغة العالمية.

موضوعات((شعبة المستوردين)): إقبال كبير على البنوك لفتح اعتمادات مستندية “جوجل واليت” تنطلق فى مصر الشهر المقبل محفظة استثمارات“مصر تكافلى _ممتلكات” تسجل 946 مليون جنيه فى سبتمبر

وأضاف ((وجدى)) لـ ((البورصة))، أن الشركة تخطط لزيادة استثماراتها بنسبة 10% خلال العام المقبل إذا اقتضت الحاجة إلى توسعات إضافية فى مصانع المجموعة، مما يرفع إجمالى الاستثمارات إلى نحو 25 مليون يورو.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية للمجموعة تصل إلى 140 نولًا سنويًا، بإجمالى أقمشة تتراوح بين 5.5 إلى 6 ملايين متر، ويتم تصدير نحو 70% منها إلى الأسواق العالمية، بينما يتم توجيه النسب المتبقية إلى السوق المحلي.

وذكر أن الشركة تخطط لزيادة حجم صادراتها من الأقمشة بنسبة 25% خلال العام المقبل لتتخطى 7 ملايين متر مربع، وهو ما يعكس التوجه الاستراتيجى للشركة نحو تعزيز وجودها فى الأسواق الدولية.

وتصدر المجموعة منتجاتها إلى الماركات العالمية المنتشرة فى مختلف الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، وخاصة إسبانيا.

ولفت إلى أن بعض الشركات العالمية تقوم بإعادة تصدير منتجات المجموعة تحت علامة صنع فى مصر مع إبراز شعار“القطن المصرى” كدلالة على الجودة العالية.

وأوضح أن جميع مراحل إنتاج القماش تتم بمصانع المجموعة، بدءًا من تحويل القطن الخام إلى منتجات نهائية تشمل القمصان والبلوزات الحريمى بتصميمات متنوعة تتناسب مع احتياجات العملاء.

وأشار إلى أنه فى بعض الأحيان يتم تصدير الأقمشة كمواد خام إذا طلبت بعض الشركات العالمية تنفيذ عمليات التصنيع فى مصانعها بالخارج.

وذكر أن نحو 80% من منتجات الشركة يتم تجديد تصميماتها بشكل دوري، بما يتماشى مع أحدث اتجاهات الموضة العالمية من حيث الألوان والأشكال المتنوعة، وفقًا لرغبات العملاء من الشركات الدولية الكبرى.

وأفاد أن الشركة تعتمد على تنويع مصادر شراء المواد الخام لتفادى حدوث أى عطل فى عمليات الإنتاج، موضحًا أن الشركة تعتمد على السوق المحلى والدولي، بما فى ذلك تركيا والصين والهند، وهو إجراء استباقى لمواجهة أى نقص محتمل فى إنتاج القطن المحلي.

وأكد أن المجموعة تحرص على الحفاظ على علاقتها مع كبرى العلامات التجارية الأوروبية، والتى تمتد لأكثر من 30 عامًا.

وأوضح أن ماكينات الخياطة أصبحت تعتمد على بعض التقنيات المتطورة، مثل استشعار سمك القماش وضبطه تلقائيًا، وتحديد زمن استغراق الخياطة والتحكم فى سرعة الإنتاج بما يتوافق مع أحدث النظم العالمية، ومع ذلك بعض العمليات ما زالت تعتمد على المهارات اليدوية، مما يزيد من الحاجة إلى عمالة مدربة.

وذكر أن أحد أبرز التحديات التى تواجه الشركة فى السوق المحلى هو تأخر فترة الموافقة على القروض، وقد تصل مدة الانتظار إلى عام كامل، وهو ما يؤثر على خطط التوسع.

ولفت إلى صعوبة إيجاد عمالة مدربة، وهو ما دفع المجموعة إلى تدريب العاملين لمدة 3 أشهر فى مختلف التخصصات قبل بدء العمل الفعلي.

تمتلك مجموعة“وجدى مؤمن” 3 مصانع بمدينة العبور فى محافظة القليوبية متخصصة فى إنتاج النسيج وصناعة الملابس، بالإضافة إلى مصنع فى مدينة العاشر من رمضان بعدد عمال يصل إلى 1500 عامل.

ويعود إنشاء المجموعة إلى عام 1980 حين أقيم أول مصنع فى منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وكان يحتوى على 6 أنوال فقط، وبدأت المجموعة فى التصدير عام 2003، ومع تنفيذ 3 توسعات كبرى انتقلت فى عام 2005 إلى مدينة العبور، وواصلت التصدير للأسواق الدولية.

وتمتلك المجموعة مكتبًا فنيًا فى إيطاليا يتولى استقبال التصميمات التى تختارها العلامات التجارية العالمية، حيث يتم إرسالها إلى المكتب الفنى فى مصر لتحويلها من صور مطبوعة إلى أقمشة بنفس التصميمات المطلوبة.

وارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال أول 9 أشهر من العام الجارى بنسبة 18% لتسجل 2.04 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2023، بحسب بيان صادر عن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة.