المعركة العالمية ضد التضخم تتباطأ وتزداد تبايناً جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تدخل المعركة العالمية ضد التضخم مرحلة جديدة.

فبعد انخفاض حاد في الضغوط التضخمية العام الماضي، بدأت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة خفض أسعار الفائدة بجدية الصيف الماضي .

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ومع ذلك، أثبتت محاولة إعادة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام أنها تحدٍ صعب.

ومع اقتراب نهاية العام، تلوح تهديدات تضخمية جديدة في الأفق، ما يجعل مسار أسعار الفائدة مستقبلاً أكثر غموضاً.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، لكنه أعطى الأسواق درساً واقعياً من خلال توقعاته، حسب ما نقلته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

وكان المستثمرون يتوقعون استمرار تطبيع أسعار الفائدة والتضخم العام المقبل، لكن مخطط النقاط الذي أصدره البنك لتوقعات أسعار الفائدة لعام 2025 أظهر تخفيضات أقل مقارنة بالتوقعات السابقة للانتخابات الأمريكية، كما تم رفع التقديرات للتضخم.

وقد أنهى هذا الإعلان الصعود المستمر لمؤشر“ستاندرد آند بورز 500” خلال العام الحالي.

كانت“المرحلة الأخيرة” من معالجة التضخم تمثل تحدياً خاصاً للاحتياطي الفيدرالي، فقد ارتفع مقياس التضخم المفضل لديه، وهو الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي السنوي، ببطء بعد أن انخفض إلى 2.6% في يونيو.

ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع الطفيف لا يُعتبر مدعاة كبيرة للقلق، إذ أنه ناتج عن مرونة الاقتصاد وارتفاع التضخم المرتبط بالإسكان، الذي يتباطأ حالياً بعد أن كان متأخراً عن مكونات أخرى.

ومع بقاء سعر الفائدة عند 4.25% إلى 4.5%، لا يزال موقف السياسة النقدية مقيداً نسبياً.

والقلق الأكبر الآن هو ما قد يأتي من ضغوط سعرية جديدة.

فوز دونالد ترامب بالانتخابات يغير حسابات الاحتياطي الفيدرالي، فخططه الرئيسة، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية على شركاء التجارة الأمريكيين، وخفض الضرائب، وتقليل الهجرة، ستضيف ضغوطاً تضخمية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام ترامب لعدم اليقين كأداة، لا سيما في التجارة، يجعل من الصعب التنبؤ بكيفية ومدى تنفيذ خططه.

ولم يساعد خطر الإغلاق الحكومي الذي يلوح في الأفق مؤخراً في تهدئة المخاوف.

وأقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن أعضاء اللجنة بدأوا يأخذون تأثير سياسات ترامب في الحسبان أثناء إعداد توقعاتهم.

تمتد تأثيرات أجندة الرئيس المنتخب إلى توقعات البنوك المركزية الأخرى.

في المملكة المتحدة، أشار بنك إنجلترا إلى أن عدم اليقين التجاري قد“زاد بشكل كبير” أثناء قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، لكن المسار التضخمي في بريطانيا يتأثر أيضاً بعوامل محلية.

فبعد أن انخفض التضخم السنوي إلى أقل من 2% في سبتمبر، عاد إلى الارتفاع ليصل إلى 2.6%.

كما أن ميزانية الخريف، التي تضمنت زيادات ضريبية ورفع الحد الأدنى للأجور، ستزيد من تكاليف الأعمال.

ومع ذلك، فإن ضعف النشاط التجاري قد يخفف بعض الضغوط التضخمية.

كما أضافت بيانات سوق العمل ذات الجودة المنخفضة مزيداً من التعقيد لتحديد أسعار الفائدة.

وبالنسبة لمنطقة اليورو، فقد خالف“البنك المركزي الأوروبي” الاتجاه، إذ أعربت رئيسة البنك كريستين لاجارد عن تفاؤلها مؤخراً، قائلة إن“أيام التضخم المرتفع الأكثر ظلاماً أصبحت خلفنا”.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وأشار إلى تخفيضات أخرى في بداية العام الجديد.

وبالفعل، كان التضخم معتدلاً، حيث بقي قريباً من 2%.

لكن التحدي في منطقة اليورو يتمثل في الضعف العام للاقتصاد، الذي قد يتفاقم إذا مضى ترامب قدماً في تصريحاته برفع التعريفات الجمركية.

يوم الجمعة، هدد الرئيس المنتخب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بفرض رسوم على الاتحاد الأوروبي إذا لم يشتر البترول والغاز الأمريكي بكميات كبيرة.

كما أن مسار السياسة المالية في المنطقة لا يزال غامضاً بسبب عدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا، مما يؤثر على خطط الضرائب والإنفاق.

في حين أن دورة رفع أسعار الفائدة كانت إلى حد كبير سلسة ومنسقة، فإن دورة الخفض تبدو متقطعة ومختلفة بشكل متزايد.

ورغم أن البنوك المركزية تستحق التقدير لإدارتها صدمة التضخم العالمية في 2021-2022، إلا أن التحديات المحلية وتأثيرات“ترامب 2.0” الاقتصادية المتنوعة وغير المؤكدة أصبحت تشغل بالها بشكل أكبر.

ومهمة محافظي البنوك المركزية، وعلى رأسهم جيروم باول، لن تصبح أسهل في عام 2025.