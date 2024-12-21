6 مليارات جنيه حصيلة ضريبية متوقعة من رفع أسعار الاتصالات جريدة البورصة

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قدرت مصادر حكومية، أن رفع أسعار فواتير المحمول سوف يحقق زيادة فى الإيرادات الضريبية تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه.

وستشهد أسعار فواتير المحمول في مصر زيادة تتراوح بين 23% و33% بداية من 2025، بحسب شركات الاتصالات، التى قامت بإرسال رسائل نصية لعدد من عملائها فى وقت سابق.

وأوضحت المصادر لـ”البورصة”، أن الحصيلة المتوقعة تأتى من الضرائب غير المباشرة“ضريبة القيمة المضافة والجدول”، بخلاف الضريبة على دخول الشركات من صافى الإيرادات التى تحققها.

وكشفت المصادر، أن إجمالى حصيلة ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات بلغت ما يقارب 16 مليار جنيه خلال 2024، ووتتوزع الضرائب على الاتصالات إلى 14% قيمة مضافة و8% ضريبة جدول، بخلاف رسوم التنمية.

وقالت المصادر، إن شركات الاتصالات حصلت مليارى جنيه من عملائها خلال 2024 كرسم تنمية الموارد، حيث يتم فرض 2.5% رسم تنمية على فاتورة المحمول بالإضافة إلى قيمة قطعية على كل فاتورة تتراوح من 10 إلى 50 جنيها.

ووافق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى وقت سابق على زيادة أسعار خدمات الاتصالات فى مصر، حيث أعطى موافقة لشركات المحمول الأربع لرفع أسعار مكالمات التليفون وخدمات الإنترنت، بالنظر إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، بما في ذلك أسعار الطاقة وصيانة الشبكات.

وكانت شركات المحمول في مصر قد تقدمت بمقترحات خلال الشهور الماضية إلى جهاز تنظيم الاتصالات للمطالبة بضرورة تحريك أسعار الخدمة للعملاء لمواكبة الزيادات المستمرة في تكاليف التشغيل وتحسين قدرتها على ضخ استثمارات جديدة في رفع كفاءة الشبكة وتطوير الخدمة.

وتستهدف وزارة المالية حصيلة من ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات المحلية والدولية بنحو 25.9 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مقارنةً مع 19.1 مليار جنيه فى العام المالى الماضى.