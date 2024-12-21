“البنك الدولى”: مصر تصرف 140 مليون دولار من تمويل“السكك الحديدية” جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) صرفت مصر 140 مليون دولار من تمويل البنك الدولى لتحسين السكك الحديدية فى مصر البالغ 440 مليون دولار بحسب وثيقة متابعة الأداء الصادرة عن البنك.

وبجانب تمويل البنك الدولى توجه الحكومة نحو 200 مليون دولار للمشروع، لتصل تكلفته الإجمالية 640 مليون دولار، يوجه 602 مليون دولار منها لتحديث أنظمة الإشارات، ويتضمن البرنامج أيضًا شقًا لتحسين إدارة الأصول، وآخر للتطوير المؤسسي والموارد البشرية.

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ويهدف المشروع إلى تحسين جودة خدمات النقل بالسكك الحديدية وضمان أعلى مستويات الأمان على محور الإسكندرية – القاهرة – نجع حمادي.

ورصد البنك التطور فى عدد من المحاور، أبرزها في مجال الأمان، إذ نجح المشروع في تقليل معدل الحوادث الخطيرة، إذ انخفض معدل الوفيات والإصابات لكل مليار كيلومتر من 0.56 في ديسمبر 2020 إلى 0.45 في مايو 2024، مع هدف الوصول إلى 0.35 بحلول مارس 2027.

وقال إن دقة مواعيد القطارات شهدت تحسينًا ملحوظًا، إذ ارتفعت نسبة القطارات التي تصل إلى وجهاتها في الوقت المحدد من 75% في ديسمبر 2020 إلى 81% في ديسمبر 2023، مع هدف طموح للوصول إلى 90% بحلول 2027، لكنه قال إن هذا يعتمد على تحديث أنظمة الإشارات وجدولة الرحلات.

فيما يتعلق برضا المستخدمين، أظهرت الاستبيانات الأولية زيادة في رضا العملاء عن جودة الخدمات، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة من 60% في ديسمبر 2020 إلى 80% بحلول نهاية المشروع.

وعلى صعيد البنية التحتية كشف أنه تم تشغيل برج إشارات واحد من بين 70 برجًا مخططًا له بحلول 2026، وأنه سيتم إنشاء 4 مراكز تحكم مرورية مركزية بحلول 2027، بجانب تحديث أنظمة الإشارات لتتوافق مع معايير الكفاءة والاستدامة، وتطوير الأنظمة المناخية لتتحمل الكوارث الطبيعية.

وذكر أن المشروع سيقوم بتنفيذ عقود تمويل قائمة على الأداء لتحسين كفاءة الهيئة القومية للسكك الحديدية، بما في ذلك عقود التزامات القطاع العام (PSO) وعقود متعددة السنوات للبنية التحتية، سيتم تقديم دعم فني للهيئة لتطوير خطط عمل تفصيلية.