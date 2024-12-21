الحكومة تعتزم طرح 30:25% من شركتى“سيد فارما” و”مصر للمستحضرات” بالبورصة جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) اتفقت الشركة القابضة للأدوية إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام مع“الأهلى فاروس” – مدير طرح شركتى“تنمية للصناعات الكيماوية – سيد” و”مصر للمستحضرات الطبية” فى المصرية على طرح حصة ستتراوح بين 25 و30%.

وقالت مصادر لـ”البورصة”، إنه من المتوقع تنفيذ عملية الطرح فى البورصة خلال النصف الأول من العام المقبل، على أن تكون البداية بطرح شركة مصر للمستحضرات الطبية والمتوقع له الربع الأول من 2024 يليها شركة سيد.

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أضافت المصادر، أن طرح الشركتين يأتى فى إطار برنامج الطروحات الحكومية الذى تسعى الحكومة من خلاله لزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.

وتسعى وزارة قطاع الأعمال لتطوير قطاع الدواء المصرى لأهميته الاستراتيجية وجاذبيته الاستثمارية انطلاقاً من حجم الأصول، وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات، إلى جانب الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص كشريك أساسى فى خطة التطوير لتوفير الخبرات الإدارية والتكنولوجية والقدرات التمويلية.

وتخطط مصر لطرح 10 شركات على الأقل خلال عام 2025، حسبما كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، مضيفاً أن من بين الشركات المطروحة 4 مملوكة للجيش.

تتنوع الطروحات بين الاستثمار المباشر والبورصة، وستشمل بنكي الإسكندرية والقاهرة خلال الفترة المقبلة على غرار المصرف المتحد، وفق رئيس الحكومة.

وقال مدبولي، إنه من المستهدف طرح شركات“وطنية” و”صافي” و”شل أوت” و”سايلو” التابعة للجيش في البورصة منتصف العام المقبل، وبالإضافة لهذه الشركات، تعتزم الحكومة بيع حصص من محطة رياح جبل الزيت، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك.