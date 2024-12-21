الحكومة تعتزم طرح 30:25% من شركتى“سيد فارما” و”مصر للمستحضرات” بالبورصة جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اتفقت الشركة القابضة للأدوية إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام مع“الأهلى فاروس” – مدير طرح شركتى“تنمية للصناعات الكيماوية – سيد” و”مصر للمستحضرات الطبية” فى البورصة
المصرية على طرح حصة ستتراوح بين 25 و30%.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إنه من المتوقع تنفيذ عملية الطرح فى البورصة خلال النصف الأول من العام المقبل، على أن تكون البداية بطرح شركة مصر للمستحضرات الطبية والمتوقع له الربع الأول من 2024 يليها شركة سيد.
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أضافت المصادر، أن طرح الشركتين يأتى فى إطار برنامج الطروحات الحكومية الذى تسعى الحكومة من خلاله لزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.
وتسعى وزارة قطاع الأعمال لتطوير قطاع الدواء المصرى لأهميته الاستراتيجية وجاذبيته الاستثمارية انطلاقاً من حجم الأصول، وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات، إلى جانب الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص كشريك أساسى فى خطة التطوير لتوفير الخبرات الإدارية والتكنولوجية والقدرات التمويلية.
وتخطط مصر لطرح 10 شركات على الأقل خلال عام 2025، حسبما كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، مضيفاً أن من بين الشركات المطروحة 4 مملوكة للجيش.
تتنوع الطروحات بين الاستثمار المباشر والبورصة، وستشمل بنكي الإسكندرية والقاهرة خلال الفترة المقبلة على غرار المصرف المتحد، وفق رئيس الحكومة.
وقال مدبولي، إنه من المستهدف طرح شركات“وطنية” و”صافي” و”شل أوت” و”سايلو” التابعة للجيش في البورصة منتصف العام المقبل، وبالإضافة لهذه الشركات، تعتزم الحكومة بيع حصص من محطة رياح جبل الزيت، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك.
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