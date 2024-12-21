خبير مالي : المرحلة ستشهد انخفاض تكاليف القروض الشخصية وقروض السيارات والمساكن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الأردني يوم الخميس الماضي عن خفض أسعار الفائدة في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الوطني ودعمه في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها، بما في ذلك التضخم وتباطؤ النمو العالمي.



و يسعى القرار إلى تخفيف العبء عن المقترضين، مما يسهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز الاستهلاك المحلي، وهو ما سيخلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية.



كما يعكس هذا الإجراء التزام البنك المركزي باستخدام أدوات فعالة لتحقيق استقرار مالي ونمو اقتصادي مستدام في المملكة.



ومن المتوقع أن يعزز هذا القرار قطاع الأعمال والمستثمرين من خلال تقليل تكاليف الاقتراض، ما يفتح الفرصة لتوسيع المشاريع الجديدة وزيادة الاستثمارات.



كما أن الأفراد سيستفيدون من أسعار الفائدة المنخفضة، ما يسهم في تحفيز الاستهلاك وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي ومع ذلك، قد يكون لهذا القرار تأثير محدود على المدخرين الذين قد يواجهون عوائد أقل على ودائعهم نتيجة لانخفاض الفائدة.



ومن المتوقع أن يسهم خفض الفائدة في جذب الاستثمارات الأجنبية، التي تبحث عادة عن بيئة مالية مستقرة ويقلل القرار من جاذبية العملات الأجنبية في السوق الأردني، مما يساهم في الحفاظ على الطلب على الدينار.



و تلعب السياسة النقدية للبنك المركزي دورًا محوريًا في ضمان استقرار العملة المحلية وبالتالي، قد يكون لهذا القرار تأثير غير مباشر على ميزان المدفوعات والتعاملات التجارية مع الدول الأخرى، حيث يعزز من قدرة الأردن على الوفاء بالتزاماته الخارجية بعملته الوطنية.



وأكد الخبير المالي الدكتور عدلي قندح أن تخفيض أسعار الفائدة يشجع على زيادة الاقتراض من قبل الأفراد والشركات بسبب انخفاض تكلفة التمويل الأمر الذي يؤدي الى زيادة الاستثمار حيث يصبح تمويل المشاريع أقل تكلفة، وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي و ستشهد المرحلة انخفاض تكاليف القروض الشخصية وقروض السيارات والمساكن، اضافة الى تحفيز قطاع العقارات والقطاعات المرتبطة به، مثل البناء والتطوير، موضحا ان هذا التأثير يعتمد على مدى استجابة السوق والطلب الكلي، فإذا كانت هناك أزمة ثقة لدى المستثمرين أو ركود عام، فقد تكون الاستجابة أقل فعالية.



وقال الدكتور قنندح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البنك المركزي يحرص بشكل أساسي على وجود هامش بين أسعار الفائدة المحلية والدولية لصالح الدينار الأردني، موضحا انه لا يوجد مشكلة او قلق تجاه هروب رؤوس الأموال لان معدلات العائد مرتفعة محليا.

وأشار الى التخفيض من شأنه زيادة الضغط التضخمي إذا ارتفع الطلب المحلي بشكل كبير، ومع ذلك، إذا كانت مستويات الطلب ضعيفة أو هناك ركود، فإن أثر التضخم قد يكون محدوداً.



ونظرا لان الطلب محدود وتوقعات أسعار النفط والمواد الغذائية والأولية مسيطر عليها عالميا فلا يوجد تخوف كبير من ارتفاع التضخم وخصوصا ان التطورات في المنطقة تشير الى أنها تتجه اكثر نحو الاستقرار.



ونوه بأن البنوك قد تعاني من تقلص هامش الربحية إذا انخفضت معدلات الفائدة على الإقراض بشكل كبير مقارنة بعوائد ودائعها ولكن الواقع يشير الى انها تقوم بتخفيض أسعار الفائدة على الودائع اسرع وقبل تخفيضها على القروض، وعادة ما تستجيب البنوك ببطء لتخفيض معدلات الفائدة على القروض، ما قد يحد من الأثر الكامل للتخفيض.



واشار الى ان التضخم عند مستويات منخفضة جداً بين (1-2 بالمئة ) الامر الذي يعكس ضعف الطلب الكلي، مما يشير إلى ركود اقتصادي أو بطء في النشاط الاقتصادي، موضحا ان التضخم الحالي في الأردن لا يبدو أنه يعكس طلباً مفرطاً، بل هو نتيجة بطء النمو الاقتصادي.



وبين ان التضخم الصحي عادةً يتراوح بين 2-3 بالمئة ، حيث يعكس طلباً معتدلاً وتحفيزاً للنمو.

أما المستويات الحالية، فتعكس تحديات في النمو والإنتاجية.

بدوره، أوضح رئيس قسم الاقتصاد بالجامعة الاردنية الدكتور رعد التل، ان تخفيض أسعار الفائدة يُعتبر أداة رئيسية في السياسة النقدية تُستخدم لتحفيز النشاط الاقتصادي في ظل تباطؤ النمو أو الحاجة لدعم القطاعات الإنتاجية.



واشار الى ان أبرز تأثيراته أنه يقلل من تكلفة الاقتراض، مما يشجع الشركات على الاستثمار والتوسع، كما يزيد من قدرة الأفراد على الحصول على القروض لتمويل الاستهلاك الشخصي أو شراء الأصول مثل العقارات، إضافة إلى ذلك، يسهم هذا الإجراء في تنشيط أسواق المال، حيث تتجه رؤوس الأموال إلى الاستثمار في الأسهم والأصول ذات العوائد المرتفعة بدلاً من الادخار في البنوك.