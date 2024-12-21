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مطالبة بزيادة رواتب المتقاعدين في الاردن

12/21/2024 7:07:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالبت النائب الدكتورة ديمة طهبوب اللجنة المالية في مجلس النواب بتخصيص المبالغ التي يتم تخفيضها من الموازنة العامة، والتي كانت مرصودة أصلاً في مشروع قانون الموازنة، لبند الزيادات على رواتب المتقاعدين.
وفي مذكرة رفعتها طهبوب إلى اللجنة المالية، أكدت أن هذا الاقتراح يُعد مطلباً مهماً يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، مشيرةً إلى أن تطبيقه لن يُثقل كاهل الحكومة بمزيد من النفقات، كون المبالغ المخفضة موجودة مسبقاً في الموازنة المقدمة من الحكومة.
وأعربت طهبوب عن أملها في أن تتبنى اللجنة المالية هذه التوصية وتقدمها للحكومة، لما لها من أثر إيجابي على المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المعيشية.








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