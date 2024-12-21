الاحتلال يرتكب 3 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية 3 مجازر في غزة وصل منها للمستشفيات 21 شهيدا و 61 جريحا.
وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 45227 شهيدا و107573 جريحا.
بترا
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