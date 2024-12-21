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الاحتلال يرتكب 3 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

12/21/2024 7:07:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية 3 مجازر في غزة وصل منها للمستشفيات 21 شهيدا و 61 جريحا.
وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 45227 شهيدا و107573 جريحا.

بترا









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