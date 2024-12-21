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معهد القراءات يكرِّم الفائزين في الدورة الثانية من مسابقة مُتُون

12/21/2024 7:05:55 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقام معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم صباح اليوم السبت في مقر المعهد بأم الحَصَم الحفل الختامي للدورة الثانية من مسابقة «مُتون»؛ وذلك بحضور فضيلة الشيخ ياسر إبراهيم الجلاهمة الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، نائب رئيس مجلس إدارة معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم.
وقد حَصَدَ عشرون متسابقًا، المراكز الثلاثة الأولى ضمن سبعة أفرع، يختص كل فرع منها بحفظ وفهم أحد المتون المشهورة، إذْ حصل كل من يحيى بلال يوسف، ومعين أيمن معين، ومريم مصطفى الهامي على المراكز الثلاثة الأولى على التوالي في فرع متن الشاطبية الجزء الأول (خطبة الكتاب إلى باب وقف حمزة وهشام على الهمز)، فيما حصل كل من مريم مصطفى الهامي، ويحيى بلال يوسف، وعبدالرحمن بديع مطهر على المراكز الثلاثة الأولى على التوالي في فرع متن الشاطبية الجزء الثاني (باب الإظهار والإدغام إلى سورة آل عمران).
كما حصل كل من يحيى بلال يوسف على المركز الأول، وأمينة خضر عمر على المركز الثاني في فرع متن الشاطبية الجزء الثالث (سورة النساء إلى آخر القصيد)، بينما حصل كل من عبدالله ماجد الساعي على المركز الأول، ونور إبراهيم سيد إمام على المركز الثاني، ويقين علي الحسين على المركز الثاني مكرر في فرع متن المقدمة فيما على قارئه أن يعلمه (الجزرية) للإمام محمد ابن الجزري.
وحصل كل من إبراهيم محمد الهياشي، وسعود راشد المريسي، ومنة الله محمد عزت، على المراكز الثلاثة الأولى على التوالي في فرع متن نظم الآجرومية للشيخ محمد بن آبه الشنقيطي، وحصل كل من عبدالرحمن ماجد الساعي، وعبدالرحمن وضاح مسعود، ومحمد عبد العظيم فريد نصر على المراكز الثلاثة الأولى على التوالي في فرع متن منظومة تحفة الأطفال للشيخ سليمان الجمزوري، وحصل كل من نور حاتم الطائي، ورنيم محمد محمود، وسعود راشد المريسي على المراكز الثلاثة الأولى على التوالي في فرع متن المنظومة الخاقانية للإمام أبي مزاحم الخاقاني.
يشار إلى أن 74 متسابقًا (41 من الذكور، و33 من الإناث) شاركوا في الدورة الثانية من مسابقة مُتون والتي اختُتِمَت اليوم السبت 21 ديسمبر الجاري.
كما بلغ متوسط الحضور في برنامج الدروة 97 مشاركًا، والتي تضمنت عددًا من المحاضرات التي ألقاها مجموعة من المختصين بعلوم القرآن الكريم.
ويأتي تنظيم هذه المسابقة من قِبَل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في إطار سعيه الدائم لتحقيق رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، في الاعتناء بكتاب الله العزيز وعلومه، وما يوليه جلالته لحَفَظَة القرآن الكريم والقرَّاء من رعاية ودعم دائمَيْن، وقد جعلت هذه الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة البحرين منارة في العمل القرآني ويتمثل في عقد المسابقات القرآنية الكبرى، وطباعة مصحف البحرين، وإنشاء معهدٍ للقراءات، وفتح العديد من المراكز القرآنية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.

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