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القائم بأعمال محافظ محافظة خان يونس: القطاع دخل مرحلة المجاعة الحقيقية ولم يبق شيء يأكله الناس بالقطاع

12/21/2024 6:07:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) خانيونس /PNN / قال القائم بأعمال محافظ محافظة خان يونس، ممثل السيد الرئيس جهاد ابو حليب
إن قطاع غزة دخل مرحلة المجاعة الحقيقة ولم يعد من الممكن تفاديها، مشدداً على أنه لم يبق
هناك شيء يأكله الناس في القطاع .

وأكد ابو حليب أن
السياسية الإسرائيلية على المعابر هي من تخلق الأزمات في تجويع الفلسطينين وخصوصاً المنطقة الجنوبية بقطاع غزة حيث يتعمد الجانب
الإسرائيلي إغلاق المعابر لمدة طويلة وعند فتحها تكون عملية الإدخال محدودة جدا نسبة لحاجة السكان مما ينذر ذلك بكارثة إنسانية كبيرة.

وقال أبو حليب إننا
الآن على أبواب مجاعة حقيقة نتيجة النقص الحاد في المواد التموينية الأساسية كالطحين والزيت وحليب الأطفال و المواد الغذائية والخضروات بالإضافة إلى المواد الصحية .

وأضاف
أبو حليب
بأن الوضع الاليم
الحالي للسكان يستدعي
تدخلاً عاجلاً وسريعاً من المجتمع الدولي والوسطاء المصريون والقطريون من أجل الضغط على الجانب الإسرائيلي بزيادة ادخال شاحنات المساعدات الإنسانية وتوفير المستلزمات الأساسية التي يحتاجها المواطن الغزي في القطاع .

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