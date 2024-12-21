القائم بأعمال محافظ محافظة خان يونس: القطاع دخل مرحلة المجاعة الحقيقية ولم يبق شيء يأكله الناس بالقطاع

(MENAFN
- Palestine News Network
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خانيونس /PNN / قال القائم بأعمال محافظ محافظة خان يونس، ممثل
السيد الرئيس جهاد ابو حليب
إن قطاع غزة دخل
مرحلة المجاعة الحقيقة ولم يعد من الممكن تفاديها، مشدداً على أنه لم يبق
هناك شيء يأكله الناس في القطاع .
وأكد ابو حليب أن
السياسية الإسرائيلية على المعابر هي من تخلق الأزمات في تجويع الفلسطينين وخصوصاً المنطقة الجنوبية بقطاع غزة حيث يتعمد الجانب
الإسرائيلي إغلاق المعابر لمدة طويلة وعند فتحها تكون عملية الإدخال محدودة جدا نسبة لحاجة السكان مما ينذر ذلك بكارثة إنسانية كبيرة.
وقال أبو حليب إننا
الآن على أبواب مجاعة حقيقة نتيجة النقص الحاد في المواد التموينية الأساسية كالطحين والزيت وحليب الأطفال و المواد الغذائية والخضروات بالإضافة إلى المواد الصحية .
وأضاف
أبو حليب
بأن الوضع الاليم
الحالي للسكان يستدعي
تدخلاً عاجلاً وسريعاً من المجتمع الدولي والوسطاء المصريون والقطريون من أجل الضغط على الجانب الإسرائيلي بزيادة ادخال شاحنات المساعدات الإنسانية وتوفير المستلزمات الأساسية التي يحتاجها المواطن الغزي في القطاع .
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