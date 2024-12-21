"إيكويت" تنال الميدالية الفضية من "إكوفاديس"

(MENAFN
Editorial) الكويت، 20 ديسمبر 2024 – أعلنت مجموعة "إيكويت" العالمية البارزة في إنتاج البتروكيماويات والمورّد الرائد عالميًا للإيثيلين جلايكول، عن نجاحها في أول تقييم للاستدامة تجريه شركة "إكوفاديس"، محرزة الميدالية الفضية. ويضع هذا التكريم الدولي مجموعة "إيكويت" ضمن أفضل 15% من الشركات التي يزيد عددها على 130 ألف شركة تم تقييمها في أكثر من 220 قطاعًا و180 دولة من قبل شركة "إكوفاديس"، والتي تشكّل تقييماتها معيارًا عالميًا لأداء الاستدامة، وترسي الأساس لبرامج المشتريات المستدامة لدى أكثر من 1,200 مؤسسة في العالم.
وتقيّم "إكوفاديس" الشركات وفق منهجية شاملة تنسجم مع المعايير العالمية، كمبادرة إعداد التقارير العالمية، والميثاق العالمي للأمم المتحدة، وشهادة ISO 26000. ويغطي التقييم أربعة مجالات رئيسة تشمل البيئة، وحقول العمل وحقوق الإنسان، والأخلاقيات، والمشتريات المستدامة، ما يتيح تقييمًا شاملًا لممارسات الاستدامة لدى المؤسسات. ويوضح هذا الإنجاز فاعلية أنظمة إدارة البيئة والعمليات المستدامة التي تستخدمها "إيكويت" في جميع مرافقها العالمية.
وتُبدي "إيكويت" التزامًا راسخًا بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في عملياتها، بما يشمل الحد من الانبعاثات وتحسين استخدام الموارد وتبني أفضل الممارسات في الإدارة البيئية وغيرها. وتؤكد الشركة قدرتها على تحقيق نجاح أعلى في التقييمات المستقبلية، من خلال استمرار الالتزام بمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.
وقال ناصر الدوسري الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيكويت"، في هذه المناسبة، إن الفوز بشهادة الميدالية الفضية من "إكوفاديس" دليل على "التزامنا الراسخ" تجاه الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، وتجاه المسؤولية المجتمعية. وأضاف: "أطلقنا العام الماضي استراتيجيتنا الشاملة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، ونشرنا أول تقرير لنا في شأن هذه الممارسات، والذي استند على جهودنا الطويلة في الاستدامة، ونرى أن وقوعنا ضمن أفضل 7% من المؤسسات إنجاز مهم. وبينما يلعب نيلنا هذه الشهادة دورًا في التحقق من صحة ممارساتنا الحالية، نظل حريصين على التركيز على تحقيق أهدافنا الطموحة خلال المرحلة التالية من رحلتنا نحو الاستدامة، وخاصة في مجال الحد من الانبعاثات وكفاءة الموارد.
MENAFN21122024000070016975ID1109019310
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.