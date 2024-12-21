عائلة مروان البرغوثي بالدوحة للتفاوض حول إمكانية ترحيله لتركيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
عائلة مروان البرغوثي، القيادي البارز في حركة فتح، والمسجون منذ 2004 في إسرائيل، سافرت، أمس الجمعة، إلى الدوحة برفقة محاميه، لمناقشة إمكانية إطلاق سراحه كجزء من صفقة
رهائن أوسع ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وفقا لما ورد بوسائل إعلام إسرائيلية، بينها موقع قناة i24NEWS التلفزيونية، العربية اللغة.
البرغوثي المكونة عائلته من زوجته المحامية فدوى البرغوثي، وأبنائهما الأربعة، يقضي حاليا 5 أحكام بالسجن مدى الحياة في إسرائيل. وأُدين لدوره "في تنظيم هجمات قاتلة ضد مدنيين إسرائيليين خلال الانتفاضة الثانية" في أوائل العقد الأول من القرن الحالي.
ووفقاً لمناقشات جارية بشأن البرغوثي "المعتبر إرهابيا في إسرائيل" قد يتم نفيه إلى تركيا كجزء من صفقة أوسع. وهو لا يزال يتمتع بشعبية بين الفلسطينيين، حيث يراه البعض "خليفة محتملا" للرئيس محمود عباس على رأس السلطة الفلسطينية، وهو ولد قبل 65 سنة في قرية صغيرة اسمها "كوبر" 14 كيلومتراً عن رام الله.
تأتي هذه المبادرة في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات لمحاولة التوصل إلى اتفاق جديد بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر العام الماضي، وفي وقت طلبت حركة حماس بالإفراج عن البرغوثي، على حد ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤول مصري رفيع المستوى، ملم بمجريات المفاوضات.
وسبق لموقع القناة الإسرائيلية نفسها، أن نشر بأن قسام البرغوثي، الابن البكر لمروان، الموجود مع محاميه الياس صباغ في الدوحة، نفى صحة المعلومات عن نفيه إلى تركيا، وأن من المتوقع أن يصدر بيان عن العائلة يوضح خلفيات ما ينشره الإعلام الإسرائيلي عن صفقة ترحيل والده إلى تركيا.
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