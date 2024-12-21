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عائلة مروان البرغوثي بالدوحة للتفاوض حول إمكانية ترحيله لتركيا

12/21/2024 5:08:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عائلة مروان البرغوثي، القيادي البارز في حركة فتح، والمسجون منذ 2004 في إسرائيل، سافرت، أمس الجمعة، إلى الدوحة برفقة محاميه، لمناقشة إمكانية إطلاق سراحه كجزء من صفقة رهائن أوسع ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وفقا لما ورد بوسائل إعلام إسرائيلية، بينها موقع قناة i24NEWS التلفزيونية، العربية اللغة.
البرغوثي المكونة عائلته من زوجته المحامية فدوى البرغوثي، وأبنائهما الأربعة، يقضي حاليا 5 أحكام بالسجن مدى الحياة في إسرائيل. وأُدين لدوره "في تنظيم هجمات قاتلة ضد مدنيين إسرائيليين خلال الانتفاضة الثانية" في أوائل العقد الأول من القرن الحالي.
ووفقاً لمناقشات جارية بشأن البرغوثي "المعتبر إرهابيا في إسرائيل" قد يتم نفيه إلى تركيا كجزء من صفقة أوسع. وهو لا يزال يتمتع بشعبية بين الفلسطينيين، حيث يراه البعض "خليفة محتملا" للرئيس محمود عباس على رأس السلطة الفلسطينية، وهو ولد قبل 65 سنة في قرية صغيرة اسمها "كوبر" 14 كيلومتراً عن رام الله.
تأتي هذه المبادرة في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات لمحاولة التوصل إلى اتفاق جديد بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر العام الماضي، وفي وقت طلبت حركة حماس بالإفراج عن البرغوثي، على حد ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤول مصري رفيع المستوى، ملم بمجريات المفاوضات.
وسبق لموقع القناة الإسرائيلية نفسها، أن نشر بأن قسام البرغوثي، الابن البكر لمروان، الموجود مع محاميه الياس صباغ في الدوحة، نفى صحة المعلومات عن نفيه إلى تركيا، وأن من المتوقع أن يصدر بيان عن العائلة يوضح خلفيات ما ينشره الإعلام الإسرائيلي عن صفقة ترحيل والده إلى تركيا.
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