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الجيش الإسرائيلي تمركز على أنقاض حاجز للجيش اللبناني عند مدخل الناقورة

12/21/2024 5:08:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت تقارير صحفية بأن القوات الإسرائيلية جرفت حاجز الجيش اللبناني ومركزه عند مدخل الناقورة بمحاذاة مقر قيادة "اليونيفيل"، وتمركزت على أنقاضه.
وأضافت أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا كبيرا لمنازل في بلدة كفركلا جنوب لبنان .
وأفادت بأن الطّيران الحربي الإسرائيلي حلّق على علو منخفض في أجواء قضاء بنت جبيل جنوبا .
وأشارت الوكالة الوطنيّة للإعلام، إلى أن "طائرة مسيّرة إسرائيلية تحلّق على علو منخفض فوق الخيام، سهل مرجعيون، برج الملوك، القليعة، جديدة مرجعيون، دبين وبلاط".
روسيا اليوم










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