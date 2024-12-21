الجيش الإسرائيلي تمركز على أنقاض حاجز للجيش اللبناني عند مدخل الناقورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت تقارير صحفية بأن القوات الإسرائيلية جرفت حاجز الجيش اللبناني ومركزه عند مدخل الناقورة بمحاذاة مقر قيادة "اليونيفيل"، وتمركزت على أنقاضه.
وأضافت أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا كبيرا لمنازل في بلدة كفركلا جنوب لبنان .
وأفادت بأن الطّيران الحربي الإسرائيلي حلّق على علو منخفض في أجواء قضاء بنت جبيل جنوبا .
وأشارت الوكالة الوطنيّة للإعلام، إلى أن "طائرة مسيّرة إسرائيلية تحلّق على علو منخفض فوق الخيام، سهل مرجعيون، برج الملوك، القليعة، جديدة مرجعيون، دبين وبلاط".
روسيا اليوم
MENAFN21122024000208011052ID1109019246
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.