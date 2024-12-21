Saturday, 21 December 2024 11:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


4 مليار دينار حجم الاستثمارات من 2020 ولغاية النصف الأول من العام الحالي

12/21/2024 5:08:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال السنوات منذ 2020 وحتى النصف الأول العام الحالي ما يقارب 4 مليار دينار، وفقا لوزير الاستثمار مثنى الغرايبة.


وفي رد الغرايبة على سؤال نيابي طرحه النائب أحمد الهميسات حول حجم الاستثمارات التي جلبتها الحكومة السابقة أشار الغرايبة إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال السنوات 2020 ولغاية النصف الأول من عام 2024 نحو (1,988) مشروعا استثماريا.


وبين الغرايبة أن الاستثمارات تركزت عدة قطاعات، إذ إن عدد المشاريع في القطاع الصناعة بلغت (1.235)، وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات 411 مشروعا، وفي قطاع السياحة 153 مشروعا، وقطاع المستشفيات والمراكز الطبية 63 مشروعا، والزراعة 56 مشروعا، والخدمات 34 مشروعا، والإنتاج الفني 16 مشروعا، والتجارة 10 مشاريع، والنقل 7 مشاريع، في حين مراكز البحث العلمي 3 مشاريع فقط.


وأكد الغرايبة أن الحكومة قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي العالمي، وكان لتلك الإصلاحات مساهمة فعالة في تحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين الاستثمارات القائمة ومساعدتها على التوسع.

MENAFN21122024000208011052ID1109019245

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث