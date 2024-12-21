Saturday, 21 December 2024 11:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استبدال حاويات القمامة القديمة بأخرى جديدة في الشمالية

12/21/2024 5:06:50 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اتفق‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬وشركة‭ ‬النظافة‭ (‬أورباسير‭) ‬على‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إزالة‭ ‬الحاويات‭ ‬القديمة‭ ‬ووضع‭ ‬حاويات‭ ‬أخرى‭ ‬جديدة،‭ ‬وتأكيد‭ ‬عدم‭ ‬تغيير‭ ‬مواقع‭ ‬الحاويات‭ ‬الموجودة‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬المتطلبات‭ ‬الإجرائية‭ ‬بشأن‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬توزيع‭ ‬الحاويات‭ ‬للمناطق‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتوفر‭ ‬فيها‭ ‬حاويات‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬الدكتور‭ ‬شبر‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوداعي،‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬زينة‭ ‬جاسم‭ ‬علي،‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬عبدالله‭ ‬شريدة‭ ‬الذوادي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي،‭ ‬والمهندس‭ ‬هشام‭ ‬العباسي‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الرقابة‭ ‬والتفتيش‭ ‬ببلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية،‭ ‬وياسين‭ ‬بلهوان‭ ‬مدير‭ ‬العمليات‭ ‬بشركة‭ ‬النظافة‭ ‬أورباسير‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمجمعات‭ ‬السكنية‭ (‬الكامبوند‭) ‬فإنه‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬توقيع‭ ‬سكانها‭ ‬لتعهدات‭ ‬بضمان‭ ‬الالتزام‭ ‬بالإجراءات‭ ‬التنظيمية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بشأن‭ ‬وقت‭ ‬إخراج‭ ‬الحاويات‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬المجمعات،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬توزيع‭ ‬منشورات‭ ‬توعوية‭ ‬لتحديد‭ ‬الضوابط‭ ‬والالتزامات‭ ‬بشأن‭ ‬وقت‭ ‬إخراج‭ ‬المخلفات‭ ‬المنزلية‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬8‭ ‬حتى‭ ‬10‭ ‬مساءً،‭ ‬وجار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬إمكانية‭ ‬تضمين‭ ‬تلك‭ ‬المنشورات‭ ‬لأرقام‭ ‬التواصل‭ ‬الخاصة‭ ‬بشركة‭ ‬النظافة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بإزالة‭ ‬المخلفات‭ ‬الزراعية‭ ‬ومخلفات‭ ‬الأثاث‭ ‬المنزلي،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التشديد‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬الرقابة‭ ‬والتفتيش‭ ‬لرصد‭ ‬وضبط‭ ‬المخالفات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بخرق‭ ‬قانون‭ ‬النظافة‭ ‬العامة،‭ ‬وبالخصوص‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بإلقاء‭ ‬المخلفات‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفضاء‭ ‬بغية‭ ‬تحسين‭ ‬مستوى‭ ‬النظافة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬خدمات‭ ‬النظافة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

MENAFN21122024000055011008ID1109019234

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث