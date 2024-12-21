استبدال حاويات القمامة القديمة بأخرى جديدة في الشمالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬الدكتور‭ ‬شبر‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوداعي،‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬زينة‭ ‬جاسم‭ ‬علي،‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬عبدالله‭ ‬شريدة‭ ‬الذوادي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي،‭ ‬والمهندس‭ ‬هشام‭ ‬العباسي‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الرقابة‭ ‬والتفتيش‭ ‬ببلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية،‭ ‬وياسين‭ ‬بلهوان‭ ‬مدير‭ ‬العمليات‭ ‬بشركة‭ ‬النظافة‭ ‬أورباسير‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمجمعات‭ ‬السكنية‭ (‬الكامبوند‭) ‬فإنه‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬توقيع‭ ‬سكانها‭ ‬لتعهدات‭ ‬بضمان‭ ‬الالتزام‭ ‬بالإجراءات‭ ‬التنظيمية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بشأن‭ ‬وقت‭ ‬إخراج‭ ‬الحاويات‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬المجمعات،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬توزيع‭ ‬منشورات‭ ‬توعوية‭ ‬لتحديد‭ ‬الضوابط‭ ‬والالتزامات‭ ‬بشأن‭ ‬وقت‭ ‬إخراج‭ ‬المخلفات‭ ‬المنزلية‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬8‭ ‬حتى‭ ‬10‭ ‬مساءً،‭ ‬وجار‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬إمكانية‭ ‬تضمين‭ ‬تلك‭ ‬المنشورات‭ ‬لأرقام‭ ‬التواصل‭ ‬الخاصة‭ ‬بشركة‭ ‬النظافة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بإزالة‭ ‬المخلفات‭ ‬الزراعية‭ ‬ومخلفات‭ ‬الأثاث‭ ‬المنزلي،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التشديد‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬الرقابة‭ ‬والتفتيش‭ ‬لرصد‭ ‬وضبط‭ ‬المخالفات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بخرق‭ ‬قانون‭ ‬النظافة‭ ‬العامة،‭ ‬وبالخصوص‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بإلقاء‭ ‬المخلفات‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفضاء‭ ‬بغية‭ ‬تحسين‭ ‬مستوى‭ ‬النظافة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬خدمات‭ ‬النظافة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬