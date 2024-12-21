سلسلة مركز دراسات للحوارات الفكرية تتكرس كمنصةٍ لتبادل المعرفة ومعالجة التحديات في عام 2024م

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) واصل مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، سلسلة نجاحاته بتنظيم مُحاضراتٍ نوعيةٍ طوال عام 2024م، لتعزيز الحوار المُستنير حول أبرز القضايا الهامة التي تؤثر على المنطقة والعالم، مما يُبرز التزام مركز "دراسات" بتبادل المعرفة والتعاون.

فقد نظم المركز ضمن سلسلة "حوارات فكرية" مجموعةً مُتنوعةً من المُحاضرات التي تناولت موضوعاتٍ مُختلفةٍ تتراوح من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي إلى الديناميكيات الجيوسياسية والاستدامة، بمُشاركة خبراء وقادة فكرٍ ومُختصين من مُختلف أنحاء العالم، بحضور نُخبةٍ من المُشاركين يُمثلون مُختلف الاختصاصات والخبرات.

وأكدت الشيخة نيلة بنت علي آل خليفة، مديرة إدارة الاتصال والمعرفة بمركز "دراسات"، أن سلسلة "حوارات فكرية" تُجسد تفاني "دراسات" في تعزيز الحوار حول أبرز القضايا المُلحة، من خلال إثارة النقاشات لتعزيز التفاهم والتعاون في مُختلف المجالات.

ونوهت الشيخة نيلة بنت علي آل خليفة، أنه ومن خلال الجمع بين الخبراء وقادة الفكر، فإننا نُنشئ منصةً إقليميةً لتبادل المعرفة وتوليد الأفكار المُبتكرة لمُعالجة التحديات التي نواجهها اليوم، وسلطت الضوء على أهمية هذه الحوارات في التشبيك، وتمتين التواصل بين أصحاب المصلحة والأكاديميين والباحثين المعنيين.

وتضمنت السلسلة مجموعةً مُتنوعةً من الموضوعات مثل "إرساء أسسٍ لمُستقبلٍ آمنٍ في ظل الفضاء الرقمي" و"مسارات التحول الرقمي عالميًا"، وكلاهما ركز على التحول الرقمي، وبحثت المُحاضرتين الدور الحاسم للمُبادرات الرقمية في التنمية المُستدامة، واستشرفت الإستراتيجيات اللازمة لتنفيذ التقدم التكنولوجي بشكلٍ فعالٍ في مُختلف القطاعات.

وعلاوةً على ذلك، سلطت سلسلة المُحاضرات الضوء على مزايا وإمكانات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المُتنوعة، فقد تم تناول موضوعاتٍ مثل "مستقبل علم الجينات في عصر الذكاء الاصطناعي" و"حلول الحوسبة السحابية وتوظيف الذكاء الاصطناعي" و"تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكتبة محمد بن راشد في دولة الإمارات العربية المتحدة"، وأكدت هذه المُناقشات على إمكانات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة ودفع الابتكار عبر قطاعاتٍ مُتعددة.وفي إطار عرض مجموعةٍ مُتنوعةٍ من الموضوعات التي يُقدمها مركز "دراسات"، تم تقديم مُحاضرةٍ بعنوان "تطور التقويم الميلادي والسنة الكبيسة"، والتي قدمت لمحةً عامةً عن التطور التاريخي لنظام التقويم الغربي الحديث، وقد تناولت الفعالية الجذور التاريخية والاعتبارات الفلكية التي أدت إلى بروز التقويم الميلادي كما هو معمولٌ به اليوم.

ومن بين المُحاضرات الأخرى البارزة في السلسلة لهذا العام على سبيل المثال مُناقشاتٍ حول "إطلاق العنان للقيمة المُضافة لدبلوماسية الكهرباء في عالمٍ مُتغير" و"الإبحار في الرمال المُتحركة:

توقعات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات البرلمانية 2024م".

كما استضاف مركز "دراسات" حوارًا بعنوان "مُخطط الغد:

صياغة خطةٍ إستراتيجيةٍ مُستدامة"، التي سلطت الضوء على أهمية النهج المُبتكر للاستدامة، مع التركيز على الجهود التعاونية بين أصحاب المصلحة عالميًا، ودمج التكنولوجيا، واستعراض التحديات البيئية المُلحة وسُبل التعامل معها.

لقد وضع نجاح سلسلة "حوارات فكرية" في عام 2024م أساسًا قويًا للمُبادرات المُستقبلية التي تهدف إلى تعزيز التعاون ومعالجة التحديات الناشئة في مشهدٍ عالميٍ مُتطورٍ باستمرار، ويظل مركز "دراسات" مُلتزمًا بمُهمته المُتمثلة بتيسيير الحوارات المُستنيرة وتعزيز الدراسات الإستراتيجية في المنطقة.

