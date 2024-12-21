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لاعبون كويتيون سابقون: بطولات كأس الخليج ساهمت بتطوير كرة القدم بالمنطقة وعززت الروابط الأخوية بين الأشقاء

12/21/2024 4:29:40 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 12 (كونا) -- أكد عدد من لاعبي منتخب الكويت الوطني لكرة القدم السابقين أهمية الدور الذي قامت به بطولات كأس الخليج العربي المتعاقبة في تطوير لعبة كرة القدم في منطقة الخليج والنهوض بها وتعزيز الروابط الأخوية بين الأشقاء واللاعبين.
وأوضح اللاعبون في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم حظيت باهتمام قادة دول مجلس التعاون الخليجي ودعمهم بسبب مساهمتها في تطوير مستوى اللاعبين والمنشآت الرياضية وتقريب شعوب المنطقة من خلال وجود المشجعين أثناء إقامة فعاليات البطولة.
وقال لاعب منتخب الكويت السابق سعد الحوطي إن البطولة عززت مع بداياتها مستويات المنتخبات الخليجية في بطولة كأس آسيا ومشاركتها في بطولة كأس العالم وصولا إلى اهتمام الاتحاد الدولي لكرة القدم بها ودعمه لها.
وأضاف الحوطي أن فكرة البطولة بدأت بمشاركة أربعة منتخبات وصولا إلى نظامها الحالي الذي تشارك فيه ثمانية منتخبات مما يؤكد حرص الدول على المشاركة لما لها من أهمية كبيرة في تقارب شعوب المنطقة وتعزيز تواصلها وتبادل التجارب والخبرات فيما بينها.
وذكر أن "بطولات كأس الخليج كان لها الفضل في وصول منتخب الكويت إلى نهائيات كأس العالم والظفر بلقب بطولة كأس آسيا مما شجع الدول الشقيقة على تطوير منظوماتها الرياضية لتحذو حذو منتخب الكويت".
من جهته قال لاعب منتخب الكويت السابق خالد الشليمي إن بطولة كأس الخليج ساهمت بصورة فعالة في تطوير مستويات دول الخليج في كرة القدم وتقدمها على المستويين الفني والاحترافي.
وبين الشليمي أن البطولة ارتقت بالنقل والإخراج الإعلامي وتطوير مستوى اللاعبين ونوعيتهم فيما توليها القيادات السياسية اهتماما كبيرا.
وذكر أن البطولة تشجع على التقارب الأخوي بين الشعوب واللاعبين لافتا إلى أنه على الصعيد الشخصي أسهمت البطولة في تكوين عدد من الصداقات الوثيقة مع زملائه من الدول الشقيقة.
بدوره قال اللاعب السابق والمدرب الحالي محمد إبراهيم إن بطولة كأس الخليج ساهمت في تطوير الرياضة والرياضيين بشكل كبير مضيفا أن بعضهم أصبحوا نجوما في بلادهم بفضل هذه البطولة.
وأشار إبراهيم إلى مساهمة البطولة كذلك في تطوير الأستوديوهات التحليلية والنقل التلفزيوني.
وذكر أنه تعرف من خلال بطولة كأس الخليج على نجوم ولاعبين كبار لمعت أسماؤهم في بلدانهم مثل جاسم يعقوب من الكويت وماجد عبدالله من السعودية وحمود سلطان ومنصور مفتاح من البحرين وعدنان الطلياني من الإمارات وهاني الضابط من عمان وحسين سعيد من العراق.
وذكر أن الحضور الجماهيري في بطولات الخليج لا يقتصر على 90 دقيقة فقط وإنما يتواصل بتواجد الجماهير من الأفراد والعائلات الذين يتوافدون إلى البلد الذي يستضيف البطولة فيستمتعون بالأجواء والفعاليات المصاحبة لتلك البطولات إضافة إلى زيارة الأسواق والمجمعات واللقاءات الأخوية فيما بينهم.
وتتجه أنظار الجماهير الخليجية والعربية اليوم نحو افتتاح بطولة كأس الخليج العربي ال26 لكرة القدم (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت حتى الثالث من يناير المقبل بمشاركة ثمانية منتخبات. (النهاية)

ف ر / أ م ح




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