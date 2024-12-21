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رئيس وزراء الهند يثمن العلاقات التاريخية مع دولة الكويت

12/21/2024 4:29:40 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 21 - 12 (كونا) -- ثمن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي اليوم السبت العلاقات التاريخية مع دولة الكويت والتي تطورت على مر الأجيال.
وقال مودي في تصريح صحفي قبل مغادرته الهند متوجها إلى دولة الكويت إن البلدين لا تربطهما الشراكة في التجارة والطاقة فقط بل أيضا المصالح المشتركة في إرساء السلام والأمن والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط مؤكدا أن بلاده تثمن "الارتباط التاريخي" مع الكويت.
وأضاف أنه يتطلع إلى الاجتماع مع القيادة السياسية في دولة الكويت "لرسم خريطة طريق لشراكة مستقبلية لصالح الشعبين والمنطقة".
وعبر مودي عن ثقته بأن الزيارة ستساهم في تعزيز العلاقات الخاصة بين الكويت والهند وتقويتها وتعميق أواصر الصداقة بين شعبيهما.
وستكون زيارة مودي الأولى لرئيس وزراء هندي للبلاد منذ 43 عاما.
وتربط الكويت والهند علاقات قوية في التجارة والاستثمار والطاقة إلى جانب العلاقات العميقة بين الشعبين وتهدف زيارة مودي إلى تعزيز العلاقات القائمة وبحث مجالات جديدة للتعاون.
وكان وزير الخارجية عبد الله اليحيا زار الهند في الرابع من ديسمبر الجاري حيث اجتمع مع مودي وبحث معه العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين والشعبين الصديقين وأطر تعزيزها في مختلف المجالات.
كما عقد اليحيا خلال الزيارة جلسة مباحثات رسمية مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار ناقشت أطر تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها نحو مزيد من التطور والنماء بالإضافة إلى بحث كل ما من شأنه أن يحقق رؤى قيادتي البلدين الصديقين نحو المزيد من التقدم ومستقبل أرحب يعكس التطلعات ويحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وبحث اليحيا وجايشانكار كذلك المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. (النهاية)

ا ت ك / م ع ع




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