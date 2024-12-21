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لاعبون خليجيون سابقون: كأس الخليج فرصة مهمة لصقل المواهب الشابة وتقوية العلاقات الرياضية

12/21/2024 4:29:39 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من حماد المطيري
الكويت - 21 - 12 (كونا) -- أكد لاعبون خليجيون سابقون أن بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم تهدف منذ انطلاقتها في مملكة البحرين عام 1970 إلى تعزيز الروابط الأخوية وتقوية العلاقات الرياضية والثقافية بين شعوب المنطقة.
وذكر اللاعبون في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن بطولة كأس الخليج العربي تعتبر فرصة للمنتخبات لتجربة لاعبين جدد وصقل المواهب الشابة مؤكدين أنها "تسهم في تحسين مستوى الفرق استعدادا للمنافسات الإقليمية والقارية".
وبينوا أن البطولة ليست مجرد حدث رياضي بل هي أيضا مناسبة اجتماعية تجمع العائلات والأصدقاء من شعوب المنطقة وتعزز العلاقات فيما بينهم كما تسهم في إبراز ثقافاتهم المختلفة.
وقال قائد المنتخب السعودي السابق فؤاد أنور إن بطولة كأس الخليج العربي تعد فرصة لظهور العديد من اللاعبين الشباب والمواهب الجديدة الذين قد يصبحون نجوما في المستقبل ويمثلون منتخباتهم في المحافل الدولية.
وأضاف أنور أن البطولة تعكس كذلك الروح الأخوية والعلاقات التاريخية بين دول الخليج إذ تجمع المنتخبات المشاركة في أجواء ودية تعزز الروابط الثقافية والرياضية.
وأوضح أن كأس الخليج العربي لكرة القدم واحدة من أبرز البطولات في المنطقة وتتميز بحضور جماهيري واسع وتخلق حالة من المنافسة الشريفة والمودة بين الدول المشاركة.
من ناحيته قال لاعب كرة القدم العماني السابق عماد الحوسني إن البطولة تعد فرصة للمنتخبات الخليجية لتطوير مستواها الفني من خلال التنافس فيما بينها واكتساب خبرات تساعدها في المنافسات القارية والدولية.
وذكر الحوسني أن البطولة تسهم في تعزيز الهوية الثقافية والرياضية بين دول المشاركة وتؤكد على وحدة المصير والقيم المتقاربة بين شعوب المنطقة مبينا أنها ليست حدثا رياضيا وحسب بل تعد جزءا من "التراث الرياضي الخليجي" الذي يعكس روح الأخوة والتعاون بين دول المنطقة.
بدوره قال لاعب منتخب البحرين السابق طلال يوسف إن البطولة تعد حدثا رياضيا له أهمية خاصة في منطقة الخليج العربي مؤكدا أنها "ساهمت في تطوير كرة القدم في المنطقة".
وأضاف يوسف أن البطولة حدث يجمع بين الرياضة والتاريخ والثقافة ويجسد التلاحم الخليجي بفضل شعبيتها وتأثيرها موضحا أنها تظل جزءا لا يتجزأ من الرياضة الخليجية وتراثها.
وأشار إلى أن بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ساهمت في تسليط الضوء على نجوم كرة القدم الخليجية الذين تألقوا محليا ودوليا إذ تعتبر فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الشابة الجديدة.
من جهته قال نجم منتخب اليمن السابق شرف محفوظ إن المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم فرصة لتطور المستوى الفني للاعبين والاحتكاك والاستفادة من خبرات المنتخبات المشاركة وتجاربها.
وبين محفوظ أن البطولة تحظى بمتابعة جماهيرية سواء في الملاعب أو عبر وسائل الإعلام مما يجعلها أحد أبرز الأحداث الرياضية في المنطقة.
وأفاد بأن (كأس الخليج) ليست مجرد بطولة رياضية بل هي احتفال بالتلاحم والتنافس الرياضي بين الدول المشاركة. (النهاية)

ح م د / أ م ح




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