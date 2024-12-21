لاعبون خليجيون سابقون: كأس الخليج فرصة مهمة لصقل المواهب الشابة وتقوية العلاقات الرياضية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من حماد المطيري
الكويت - 21 - 12 (كونا) -- أكد لاعبون خليجيون سابقون أن بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
تهدف منذ انطلاقتها في مملكة البحرين عام 1970 إلى تعزيز الروابط الأخوية وتقوية العلاقات الرياضية والثقافية بين شعوب المنطقة.
وذكر اللاعبون في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن بطولة كأس الخليج العربي تعتبر فرصة للمنتخبات لتجربة لاعبين جدد وصقل المواهب الشابة مؤكدين أنها "تسهم في تحسين مستوى الفرق استعدادا للمنافسات الإقليمية والقارية".
وبينوا أن البطولة ليست مجرد حدث رياضي
بل هي أيضا مناسبة اجتماعية تجمع العائلات والأصدقاء من شعوب المنطقة وتعزز العلاقات فيما بينهم كما تسهم في إبراز ثقافاتهم المختلفة.
وقال قائد المنتخب السعودي السابق فؤاد أنور إن بطولة كأس الخليج العربي تعد فرصة لظهور العديد من اللاعبين الشباب والمواهب الجديدة الذين قد يصبحون نجوما في المستقبل ويمثلون منتخباتهم في المحافل الدولية.
وأضاف أنور أن البطولة تعكس كذلك الروح الأخوية والعلاقات التاريخية بين دول الخليج إذ تجمع المنتخبات المشاركة في أجواء ودية تعزز الروابط الثقافية والرياضية.
وأوضح أن كأس الخليج العربي لكرة القدم واحدة من أبرز البطولات في المنطقة وتتميز بحضور جماهيري واسع وتخلق حالة من المنافسة الشريفة والمودة بين الدول المشاركة.
من ناحيته قال لاعب كرة القدم العماني السابق عماد الحوسني إن البطولة تعد فرصة للمنتخبات الخليجية لتطوير مستواها الفني من خلال التنافس فيما بينها واكتساب خبرات تساعدها في المنافسات القارية والدولية.
وذكر الحوسني أن البطولة تسهم في تعزيز الهوية الثقافية والرياضية بين دول المشاركة وتؤكد على وحدة المصير والقيم المتقاربة بين شعوب المنطقة مبينا أنها ليست حدثا رياضيا وحسب بل تعد جزءا من "التراث الرياضي الخليجي" الذي يعكس روح الأخوة والتعاون بين دول المنطقة.
بدوره قال لاعب منتخب البحرين السابق طلال يوسف إن البطولة تعد حدثا رياضيا له أهمية خاصة في منطقة الخليج العربي مؤكدا أنها "ساهمت في تطوير كرة القدم في المنطقة".
وأضاف يوسف أن البطولة حدث يجمع بين الرياضة والتاريخ والثقافة ويجسد التلاحم الخليجي بفضل شعبيتها وتأثيرها موضحا أنها تظل جزءا لا يتجزأ من الرياضة الخليجية وتراثها.
وأشار إلى أن بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ساهمت في تسليط الضوء على نجوم كرة القدم الخليجية الذين تألقوا محليا ودوليا إذ تعتبر فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الشابة الجديدة.
من جهته قال نجم منتخب اليمن السابق شرف محفوظ إن المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم فرصة لتطور المستوى الفني للاعبين والاحتكاك والاستفادة من خبرات المنتخبات المشاركة وتجاربها.
وبين محفوظ أن البطولة تحظى بمتابعة جماهيرية سواء في الملاعب أو عبر وسائل الإعلام مما يجعلها أحد أبرز الأحداث الرياضية في المنطقة.
وأفاد بأن (كأس الخليج) ليست مجرد بطولة رياضية بل هي احتفال بالتلاحم والتنافس الرياضي بين الدول المشاركة. (النهاية)
ح م د / أ م ح
MENAFN21122024000071011013ID1109019145