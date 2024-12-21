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بطولة (كأس الخليج) الأولى بالبحرين.. انطلاقة واعدة في مسيرة تحقيق الحلم الخليجي

12/21/2024 4:29:36 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من حماد المطيري (تحقيق مصور)
الكويت - 21 - 12 (كونا) -- طريق "الألف ميل يبدأ بخطوة" لم تكن مجرد عبارة أو مثلا عابرا أمام رجال لا تثنيهم التحديات والصعوبات ولا تزيدهم إلا عزيمة وإصرارا بتحقيق الإنجاز والنجاح لبطولات كأس الخليج العربي لكرة القدم والحرص على تطويرها المطرد على الأصعدة الفنية والتنظيمية والإعلامية.
وانطلقت أول بطولة لكأس الخليج العربي لكرة القدم في مملكة البحرين عام 1970 بمشاركة أربعة منتخبات هي الكويت والبحرين والسعودية وقطر واستمرت بعدها البطولة في مسيرة واعدة من التطور والرقي حتى وصلت للنسخة ال26 التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من اليوم السبت إلى الثالث من يناير المقبل وتقام على ملعبين هما استاد (جابر الأحمد الدولي) واستاد (جابر مبارك الصباح). (النهاية)

ح م د




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