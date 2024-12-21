بطولة (كأس الخليج) الأولى بالبحرين.. انطلاقة واعدة في مسيرة تحقيق الحلم الخليجي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من حماد المطيري (تحقيق مصور)
الكويت - 21 - 12 (كونا) -- طريق "الألف ميل يبدأ بخطوة" لم تكن مجرد عبارة أو مثلا عابرا أمام رجال لا تثنيهم التحديات والصعوبات ولا تزيدهم إلا عزيمة وإصرارا بتحقيق الإنجاز والنجاح لبطولات كأس الخليج العربي لكرة القدم
والحرص على تطويرها المطرد على الأصعدة الفنية والتنظيمية والإعلامية.
وانطلقت أول بطولة لكأس الخليج العربي لكرة القدم في مملكة البحرين عام 1970 بمشاركة أربعة منتخبات هي الكويت والبحرين والسعودية وقطر واستمرت بعدها البطولة في مسيرة واعدة من التطور والرقي حتى وصلت للنسخة ال26 التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من اليوم السبت إلى الثالث من يناير المقبل وتقام على ملعبين هما استاد (جابر الأحمد الدولي) واستاد (جابر مبارك الصباح). (النهاية)
ح م د
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