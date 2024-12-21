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(الداخلية): رصد 4122 مخالفة مرورية خلال 4 أيام باستخدام كاميرات الذكاء الاصطناعي

12/21/2024 4:29:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار جهودها لتعزيز السلامة المرورية والحد من السلوكيات المخالفة تم خلال الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر الجاري تسجيل 4122 مخالفة مرورية شملت عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف باليد أثناء القيادة من خلال كاميرات الرصد الآلي المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ودعت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت جميع مستخدمي الطريق إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المرورية مشددة على مواصلة تكثيف حملات الرصد والتوعية للحفاظ على سلامة الجميع.
وناشدت الوزارة قائدي المركبات تحمل مسؤولياتهم في الالتزام بالأنظمة المرورية لضمان بيئة آمنة على الطرقات. (النهاية)

ع ح ك / ن و ف




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