(الداخلية): رصد 4122 مخالفة مرورية خلال 4 أيام باستخدام كاميرات الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار جهودها لتعزيز السلامة المرورية والحد من السلوكيات المخالفة تم خلال الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر الجاري تسجيل 4122 مخالفة مرورية شملت عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف باليد أثناء القيادة من خلال كاميرات الرصد الآلي المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ودعت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت جميع مستخدمي الطريق إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المرورية مشددة على مواصلة تكثيف حملات الرصد والتوعية للحفاظ على سلامة الجميع.
وناشدت الوزارة قائدي المركبات تحمل مسؤولياتهم في الالتزام بالأنظمة المرورية لضمان بيئة آمنة على الطرقات. (النهاية)
ع ح ك / ن و ف
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