(الأرصاد الجوية): طقس شديد البرودة مع نشاط للرياح مساء اليوم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 12 (كونا) -- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي اليوم السبت إن البلاد ستشهد طقسا باردا إلى شديد البرودة مساء اليوم السبت مع نشاط للرياح الشمالية الغربية.
وأوضح العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي يقابله مرتفع جوي آخر في طبقات الجو العليا ما يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة.
وأضاف أن الطقس نهار اليوم معتدل إلى مائل للبرودة حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 15 و18 درجة مئوية مضيفا أن الطقس ليلا سيكون باردا إلى شديد البرودة إذ تنخفض درجات الحرارة الصغرى لتتراوح ما بين 4 و7 درجات مئوية.
وذكر أن الانخفاض في درجات الحرارة يصاحبه نشاط في الرياح الشمالية الغربية تؤدي إلى تصاعد الأتربة والغبار وانخفاض الرؤية الأفقية.
وتوقع أن يؤدي نشاط الرياح إلى انخفاض في درجة الحرارة المحسوسة مشيرا إلى ضرورة ارتداء اللباس المناسب خاصة في وقت الليل. (النهاية)
ز ه ر / ن و ف
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