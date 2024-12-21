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(الأرصاد الجوية): طقس شديد البرودة مع نشاط للرياح مساء اليوم

12/21/2024 4:29:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 12 (كونا) -- قال مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي اليوم السبت إن البلاد ستشهد طقسا باردا إلى شديد البرودة مساء اليوم السبت مع نشاط للرياح الشمالية الغربية.
وأوضح العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي يقابله مرتفع جوي آخر في طبقات الجو العليا ما يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة.
وأضاف أن الطقس نهار اليوم معتدل إلى مائل للبرودة حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 15 و18 درجة مئوية مضيفا أن الطقس ليلا سيكون باردا إلى شديد البرودة إذ تنخفض درجات الحرارة الصغرى لتتراوح ما بين 4 و7 درجات مئوية.
وذكر أن الانخفاض في درجات الحرارة يصاحبه نشاط في الرياح الشمالية الغربية تؤدي إلى تصاعد الأتربة والغبار وانخفاض الرؤية الأفقية.
وتوقع أن يؤدي نشاط الرياح إلى انخفاض في درجة الحرارة المحسوسة مشيرا إلى ضرورة ارتداء اللباس المناسب خاصة في وقت الليل. (النهاية)

ز ه ر / ن و ف




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