Saturday, 21 December 2024 10:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس البرلمان العربي يهنئ سمو أمير البلاد بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم

12/21/2024 4:29:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 21 - 12 (كونا) -- تقدم رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي اليوم السبت بأسمى آيات التبريكات والتهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم.
وأشاد اليماحي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بالإنجازات التنموية الكبيرة التي تشهدها دولة الكويت في كافة المجالات ومضيها بثبات نحو تحقيق المزيد للارتقاء بمسيرتها التنموية الطموحة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد.
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تمنياته لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بموفور الصحة وتمام العافية وأن يجعل الله جل وعلا سموه ذخرا لوطنه وشعبه العزيز. (النهاية)

م ف م / م ع ع




MENAFN21122024000071011013ID1109019141

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث