رئيس البرلمان العربي يهنئ سمو أمير البلاد بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 21 - 12 (كونا) -- تقدم رئيس البرلمان
العربي محمد اليماحي اليوم السبت بأسمى آيات التبريكات والتهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم.
وأشاد اليماحي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بالإنجازات التنموية الكبيرة التي تشهدها دولة الكويت في كافة المجالات ومضيها بثبات نحو تحقيق المزيد للارتقاء بمسيرتها التنموية الطموحة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد.
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تمنياته لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بموفور الصحة وتمام العافية وأن يجعل الله جل وعلا سموه ذخرا لوطنه وشعبه العزيز. (النهاية)
م ف م / م ع ع
MENAFN21122024000071011013ID1109019141
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