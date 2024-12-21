منتخب الكويت يلاقي شقيقه العماني في المباراة الافتتاحية لبطولة (خليجي زين 26)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 12 (كونا) -- يستهل منتخب
الكويت الوطني لكرة القدم
مشواره في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) بلقاء شقيقه العماني على استاد (جابر الدولي) في المباراة الافتتاحية للبطولة ضمن المجموعة الأولى التي تشهد مباراة
أخرى تجمع منتخبي قطر والإمارات.
ويأمل منتخب الكويت صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بلقب البطولة بواقع 10 مرات بتحقيق الفوز بالمباراة وقطع خطوة مهمة للتأهل للدور نصف النهائي للبطولة إلى جانب إسعاد الجماهير الغفيرة التي ستحتشد لمؤازرته.
واستعد (الأزرق) للبطولة بإقامة معسكر تدريبي استمر نحو أسبوعين في العاصمة القطرية الدوحة خاض به ثلاث مباريات دولية ودية إذ تعادل مع المنتخب اليمني بنتيجة (1 - 1) فيما خسر أمام المنتخب اللبناني في مباراتين بنتيجتي (1 - 2) و(0 - 2).
من جانبه يدخل منتخب عمان البطولة هو الآخر برغبة الفوز لتحقيق انطلاقة مميزة بالبطولة علما أن لاعبيه دخلوا معسكرا تدريبيا داخليا قصيرا لمدة ستة أيام استعدادا للبطولة.
وكان مدرب منتخب الكويت الأرجنتيني خوان بيتزي أكد في مؤتمر صحفي أمس الجمعة أن المنتخب جاهز للبطولة وسيقدم ما عليه للوصول للقب لا سيما أنها تقام على أرض الكويت وبوجود جماهير متحمسة ستملأ الملعب.
في حين قال مدرب المنتخب العماني رشيد جابر في المؤتمر الصحفي ذاته إن المنتخب العماني جاء للبطولة من أجل المنافسة على اللقب معتبرا أن المباراة الافتتاحية أمام صاحب الضيافة لا تخضع للتوقعات. (النهاية)
ف ش ا / ن و ف
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