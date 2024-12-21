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منتخب الكويت يلاقي شقيقه العماني في المباراة الافتتاحية لبطولة (خليجي زين 26)

12/21/2024 4:29:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 12 (كونا) -- يستهل منتخب الكويت الوطني لكرة القدم مشواره في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) بلقاء شقيقه العماني على استاد (جابر الدولي) في المباراة الافتتاحية للبطولة ضمن المجموعة الأولى التي تشهد مباراة أخرى تجمع منتخبي قطر والإمارات.
ويأمل منتخب الكويت صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بلقب البطولة بواقع 10 مرات بتحقيق الفوز بالمباراة وقطع خطوة مهمة للتأهل للدور نصف النهائي للبطولة إلى جانب إسعاد الجماهير الغفيرة التي ستحتشد لمؤازرته.
واستعد (الأزرق) للبطولة بإقامة معسكر تدريبي استمر نحو أسبوعين في العاصمة القطرية الدوحة خاض به ثلاث مباريات دولية ودية إذ تعادل مع المنتخب اليمني بنتيجة (1 - 1) فيما خسر أمام المنتخب اللبناني في مباراتين بنتيجتي (1 - 2) و(0 - 2).
من جانبه يدخل منتخب عمان البطولة هو الآخر برغبة الفوز لتحقيق انطلاقة مميزة بالبطولة علما أن لاعبيه دخلوا معسكرا تدريبيا داخليا قصيرا لمدة ستة أيام استعدادا للبطولة.
وكان مدرب منتخب الكويت الأرجنتيني خوان بيتزي أكد في مؤتمر صحفي أمس الجمعة أن المنتخب جاهز للبطولة وسيقدم ما عليه للوصول للقب لا سيما أنها تقام على أرض الكويت وبوجود جماهير متحمسة ستملأ الملعب.
في حين قال مدرب المنتخب العماني رشيد جابر في المؤتمر الصحفي ذاته إن المنتخب العماني جاء للبطولة من أجل المنافسة على اللقب معتبرا أن المباراة الافتتاحية أمام صاحب الضيافة لا تخضع للتوقعات. (النهاية)

ف ش ا / ن و ف




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