تخرج فوج جديد من المتدربين الكويتيين في مجال الطاقات المتجددة من أكاديمية (ريناك) الألمانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين - 21 - 12 (كونا) -- خرجت الأكاديمية الألمانية المختصة في الطاقات المتجددة (ريناك) اليوم السبت فوجا جديدا من المتدربين الكويتيين ضمن برنامجها المختص في تطوير أنظمة الخلايا الكهروضوئية.
وأقامت الأكاديمية ومقرها العاصمة الألمانية (برلين) حفل تخرج للمتدربين حضرته سفير دولة الكويت لدى ألمانيا ريم الخالد ورئيس الأكاديمية بيرتهولت برايت حيث تسلم المتدربون الشهادات.
وأعربت السفير الخالد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن اعتزازها بالمتدربين الكويتيين الذين شاركوا في الدورة التدريبية التي تأتي ضمن التعاون بين الأكاديمية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت.
وهنأت مجتازي الدورة على إنجازهم المميز مؤكدة أن هذه المبادرة تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الكويت الطموحة لتعزيز الابتكار والاستدامة في مجال الطاقة.
وأكدت أن البرنامج يجسد رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ويقوم على ركائز رؤية (كويت جديدة 2035) التي تسعى إلى تحقيق تحول نوعي في تنويع الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن البرنامج يعكس كذلك عمق الشراكة المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية ألمانيا الاتحادية من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات الوطنية في القطاعات الحيوية بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة.
وأعربت السفير الخالد عن فخرها بالتميز الذي أظهره 10 من منتسبي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة خلال الدورة التدريبية حيث جسدوا روح الطموح والالتزام التي تعكس الصورة المشرفة لشباب الكويت.
ورأت أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز مهارات الكوادر الوطنية وتدعم توجه دولة الكويت نحو تنويع مصادر الطاقة وتبني تقنيات حديثة في هذا المجال الحيوي.
وفي السياق ذاته أثنت السفير الخالد على الجهود المتميزة التي تبذلها أكاديمية (ريناك) الألمانية بالتعاون مع (معهد الكويت للأبحاث العلمية) و(مؤسسة الكويت للتقدم العلمي) وعلى الدور البارز للمستشار التقني الأول في الأكاديمية للدكتور المهندس حسن البصيري.
وأكدت أن الأكاديمية تقدم برامج متطورة تواكب أعلى المعايير العالمية معربة عن تطلعها لاستمرار التعاون المثمر في مختلف المجالات ذات الصلة بالطاقة المستدامة.
من جانبه أكد رئيس أكاديمية (ريناك) بيرتهولت برايت في تصريح مماثل ل (كونا) أهمية التعاون مع دولة الكويت قائلا إن "هذا التعاون يمتد ل 16 عاما وإن الدورات التدريبية تجمع بين مجالين الأول توفير المعرفة التقنية للمتدربين وثانيا الجوانب الاقتصادية".
ولفت إلى أن الدورة التدريبية تهدف إلى تقديم الظروف المناسبة للمتدربين من أجل أن يكونوا قادرين على تطوير الخلايا الكهروضوئية والتعامل مع هذا المجال في المستقبل.
أما ممثلة وفد المتدربين هاجر الهملان فقد أكدت في تصريح مماثل ل (كونا) أن المشاركة في هذا البرنامج التدريبي تأتي جزءا من خطة دولة الكويت ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لتحقيق الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه التي تهدف إلى تأمين 15 بالمئة من احتياجات الدولة من الطاقة عبر مصادر متجددة.
وذكرت الهملان أن المشاركة تتماشى مع توجه وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة للوصول إلى 30 بالمئة من الطلب على الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول عام 2030. (النهاية)
ع ن ج / ا ب خ
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