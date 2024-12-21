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تخرج فوج جديد من المتدربين الكويتيين في مجال الطاقات المتجددة من أكاديمية (ريناك) الألمانية

12/21/2024 4:29:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 21 - 12 (كونا) -- خرجت الأكاديمية الألمانية المختصة في الطاقات المتجددة (ريناك) اليوم السبت فوجا جديدا من المتدربين الكويتيين ضمن برنامجها المختص في تطوير أنظمة الخلايا الكهروضوئية.
وأقامت الأكاديمية ومقرها العاصمة الألمانية (برلين) حفل تخرج للمتدربين حضرته سفير دولة الكويت لدى ألمانيا ريم الخالد ورئيس الأكاديمية بيرتهولت برايت حيث تسلم المتدربون الشهادات.
وأعربت السفير الخالد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن اعتزازها بالمتدربين الكويتيين الذين شاركوا في الدورة التدريبية التي تأتي ضمن التعاون بين الأكاديمية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت.
وهنأت مجتازي الدورة على إنجازهم المميز مؤكدة أن هذه المبادرة تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الكويت الطموحة لتعزيز الابتكار والاستدامة في مجال الطاقة.
وأكدت أن البرنامج يجسد رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ويقوم على ركائز رؤية (كويت جديدة 2035) التي تسعى إلى تحقيق تحول نوعي في تنويع الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن البرنامج يعكس كذلك عمق الشراكة المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية ألمانيا الاتحادية من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات الوطنية في القطاعات الحيوية بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة.
وأعربت السفير الخالد عن فخرها بالتميز الذي أظهره 10 من منتسبي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة خلال الدورة التدريبية حيث جسدوا روح الطموح والالتزام التي تعكس الصورة المشرفة لشباب الكويت.
ورأت أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز مهارات الكوادر الوطنية وتدعم توجه دولة الكويت نحو تنويع مصادر الطاقة وتبني تقنيات حديثة في هذا المجال الحيوي.
وفي السياق ذاته أثنت السفير الخالد على الجهود المتميزة التي تبذلها أكاديمية (ريناك) الألمانية بالتعاون مع (معهد الكويت للأبحاث العلمية) و(مؤسسة الكويت للتقدم العلمي) وعلى الدور البارز للمستشار التقني الأول في الأكاديمية للدكتور المهندس حسن البصيري.
وأكدت أن الأكاديمية تقدم برامج متطورة تواكب أعلى المعايير العالمية معربة عن تطلعها لاستمرار التعاون المثمر في مختلف المجالات ذات الصلة بالطاقة المستدامة.
من جانبه أكد رئيس أكاديمية (ريناك) بيرتهولت برايت في تصريح مماثل ل (كونا) أهمية التعاون مع دولة الكويت قائلا إن "هذا التعاون يمتد ل 16 عاما وإن الدورات التدريبية تجمع بين مجالين الأول توفير المعرفة التقنية للمتدربين وثانيا الجوانب الاقتصادية".
ولفت إلى أن الدورة التدريبية تهدف إلى تقديم الظروف المناسبة للمتدربين من أجل أن يكونوا قادرين على تطوير الخلايا الكهروضوئية والتعامل مع هذا المجال في المستقبل.
أما ممثلة وفد المتدربين هاجر الهملان فقد أكدت في تصريح مماثل ل (كونا) أن المشاركة في هذا البرنامج التدريبي تأتي جزءا من خطة دولة الكويت ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لتحقيق الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه التي تهدف إلى تأمين 15 بالمئة من احتياجات الدولة من الطاقة عبر مصادر متجددة.
وذكرت الهملان أن المشاركة تتماشى مع توجه وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة للوصول إلى 30 بالمئة من الطلب على الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول عام 2030. (النهاية)

ع ن ج / ا ب خ




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