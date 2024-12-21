(خليجي زين 26).. قطر تلتقي الإمارات في أولى مبارياتهما في البطولة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 21 - 12 (كونا) -- يلتقي منتخب
قطر نظيره الإماراتي على استاد (جابر مبارك الصباح) اليوم السبت ضمن مباريات
الجولة الأولى في المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
(خليجي زين 26).
ويدخل المنتخبان المباراة بحثا عن الانتصار وحصد النقاط الثلاث الأولى في البطولة لتعزيز فرص التأهل إلى الدور نصف النهائي واكتساب الثقة مع الدخول إلى الجولتين الثانية والثالثة بأريحية وقليل من الضغط.
ويبحث المنتخب القطري عن "الثأر" لخسارته أمام المنتخب الإماراتي ذهابا وإيابا ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم عام 2026 فيما يريد المنتخب الإماراتي تأكيد تفوقه على (العنابي) محاولا الفوز بالمباراة.
وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد أمس الجمعة أكد مدرب منتخب قطر لويس غارسيا أن المباراة الأولى في البطولة دائما ما تكون صعبة كونها تعطي انطباعا حول أداء الفريق سواء حقق الفوز أو تعرض للخسارة مشيرا إلى أن التأثير على اللاعبين سيكون كبيرا.
وأعرب غارسيا عن سعادته بامتلاك فريق شاب باستطاعته تحقيق نتائج إيجابية مع العمل المتواصل مشيرا إلى أن مدة التحضير للبطولة كانت قصيرة.
من جهته قال مدرب منتخب الإمارات باولو بينتو في المؤتمر الصحفي ذاته إن الإعداد للبطولة كان صعبا بسبب قصر مدة التحضير لها لالتزام بعض اللاعبين مع أنديتهم في المسابقات المحلية والقارية.
وأضاف بينتو أن إرهاق اللاعبين وعناء السفر يحولان دون الاستعداد الجيد للبطولة مشيرا إلى أن الفريق سيبذل قصارى جهده لتحقيق نتائج إيجابية والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة رغم الظروف.
وتواجه المنتخبان 20 مرة في بطولات كأس الخليج حيث فازت قطر في تسع منها في حين انتصرت الإمارات في خمس فيما تعادلتا في ست مباريات. (النهاية)
س ع د / م ع ع
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