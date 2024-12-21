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(خليجي زين 26).. قطر تلتقي الإمارات في أولى مبارياتهما في البطولة

12/21/2024 4:29:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 12 (كونا) -- يلتقي منتخب قطر نظيره الإماراتي على استاد (جابر مبارك الصباح) اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الأولى في المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26).
ويدخل المنتخبان المباراة بحثا عن الانتصار وحصد النقاط الثلاث الأولى في البطولة لتعزيز فرص التأهل إلى الدور نصف النهائي واكتساب الثقة مع الدخول إلى الجولتين الثانية والثالثة بأريحية وقليل من الضغط.
ويبحث المنتخب القطري عن "الثأر" لخسارته أمام المنتخب الإماراتي ذهابا وإيابا ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم عام 2026 فيما يريد المنتخب الإماراتي تأكيد تفوقه على (العنابي) محاولا الفوز بالمباراة.
وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد أمس الجمعة أكد مدرب منتخب قطر لويس غارسيا أن المباراة الأولى في البطولة دائما ما تكون صعبة كونها تعطي انطباعا حول أداء الفريق سواء حقق الفوز أو تعرض للخسارة مشيرا إلى أن التأثير على اللاعبين سيكون كبيرا.
وأعرب غارسيا عن سعادته بامتلاك فريق شاب باستطاعته تحقيق نتائج إيجابية مع العمل المتواصل مشيرا إلى أن مدة التحضير للبطولة كانت قصيرة.
من جهته قال مدرب منتخب الإمارات باولو بينتو في المؤتمر الصحفي ذاته إن الإعداد للبطولة كان صعبا بسبب قصر مدة التحضير لها لالتزام بعض اللاعبين مع أنديتهم في المسابقات المحلية والقارية.
وأضاف بينتو أن إرهاق اللاعبين وعناء السفر يحولان دون الاستعداد الجيد للبطولة مشيرا إلى أن الفريق سيبذل قصارى جهده لتحقيق نتائج إيجابية والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة رغم الظروف.
وتواجه المنتخبان 20 مرة في بطولات كأس الخليج حيث فازت قطر في تسع منها في حين انتصرت الإمارات في خمس فيما تعادلتا في ست مباريات. (النهاية)

س ع د / م ع ع




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