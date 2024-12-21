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البنك الدولي يدرس تقديم تمويل إضافي لدعم التعليم في الأردن

12/21/2024 4:27:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يدرس البنك الدولي، الموافقة على تمويل إضافي بقيمة 5.6 مليون دولار لبرنامج "مسار"، لدعم جهوده المستمرة لتعزيز قطاع التعليم في الأردن.
والبرنامج أطلق في أيلول الماضي بتمويل إجمالي بلغ 400 مليون دولار، بهدف تحسين جودة التعليم الأساسي والتدريب المهني والتقني، بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك اللاجئون.

ومن المقرر أن يخصص التمويل الإضافي لتوسيع برنامج التغذية المدرسية الوطني، الذي يُعتبر عنصرًا مهما لمعالجة انعدام الأمن الغذائي، كما يهدف إلى دعم تدريب المعلمين في الصفوف الأساسية، بما يسهم في تحسين نتائج التعلم وتقليل معدلات التسرب المدرسي.

ويتضمن التمويل منحة بقيمة 4 ملايين دولار من صندوق النزوح القسري لتوسيع برنامج التغذية المدرسية، ومنحة أخرى بقيمة مليون دولار من برنامج الشراكة المبكرة للتعلم لدعم تدريب المعلمين.

ويركز التمويل على تعزيز تقدم الطلاب الأكاديمي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع التعليم في الأردن نتيجة الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية.

ويُنفذ برنامج التغذية المدرسية الوطني من خلال نموذجين رئيسيين؛ الوجبات الصحية المتكاملة التي يستفيد منها 90,000 طالب وطالبة، وألواح التمر المدعمة التي تُوزع على 430,000 طالب.

ويهدف البرنامج إلى تحسين التغذية الصحية للأطفال، وزيادة حضورهم المدرسي، ودعم المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص عمل للنساء وتشجيع الزراعة المحلية.

وأشار تقرير البنك إلى أن قطاع التعليم في الأردن يعاني من "ضغوط" بسبب تضاعف عدد السكان خلال العقدين الماضيين، وتدفق اللاجئين الذين يشكلون ثلث السكان، وتداعيات جائحة كورونا وأزمة الغذاء العالمية.

وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 60% من الأطفال في سن العاشرة غير قادرين على قراءة نص بسيط، وأن معدلات الحضور المدرسي في المرحلة الثانوية بين اللاجئين لا تتجاوز 30%.

إلى جانب ذلك، يعاني المعلمون من تحديات كبيرة، بما في ذلك نقص التدريب المهني والافتقار إلى المواد التعليمية المناسبة، إذ أظهرت بيانات عام 2023 أن أقل من نصف الطلاب في الصفوف المبكرة يحققون المعايير المطلوبة في القراءة والرياضيات.

ويسعى البنك الدولي، بالتعاون مع الحكومة الأردنية، إلى نقل إدارة برنامج التغذية المدرسية بالكامل إلى وزارة التربية والتعليم بحلول عام 2030، مع تأمين 80% من تمويله من الموارد المحلية، وستركز الجهود على بناء القدرات المؤسسية وتطوير إطار تمويلي مستدام يضمن استمرارية البرنامج، مع تعزيز دوره في دعم الفئات الأكثر حاجة.

وهذا التمويل يمثل خطوة أساسية لدعم التعليم في الأردن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الصعبة. ويُعد استثمارًا حيويًا لضمان مستقبل تعليمي أفضل لأجيال الأردن القادمة، والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة ترتكز على التعليم كركيزة أساسية للنمو والتقدم.-(المملكة)

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