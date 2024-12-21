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53.3 دينار سعر غرام الذهب محليا

12/21/2024 4:27:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 53.30 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 51.30 دينار لجهة الشراء.


وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 61.30 و 47.30 دينار على التوالي.


وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 374 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 427 دينارا.


وأضاف أن الطلب والعرض على الذهب في السوق المحلية لا زالا بحالة "ضعف"، على الرغم من انخفاض الأسعار مقارنة عما كانت عليه خلال فترات سابقة، موضحا
أن المعدن الأصفر أغلق جلسات تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية، أمس الجمعة عند 2622 دولارا للأونصة الواحدة.


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