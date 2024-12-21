53.3 دينار سعر غرام الذهب محليا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 53.30 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 51.30 دينار لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 61.30 و 47.30 دينار على التوالي.
وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 374 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 427 دينارا.
وأضاف أن الطلب والعرض على الذهب في السوق المحلية لا زالا بحالة "ضعف"، على الرغم من انخفاض الأسعار مقارنة عما كانت عليه خلال فترات سابقة، موضحا
أن المعدن الأصفر أغلق جلسات تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية، أمس الجمعة عند 2622 دولارا للأونصة الواحدة.
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