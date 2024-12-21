السبب الرئيسي لعسر القراءة في بنية الدماغ

كشف العلماء السبب الرئيسي لعسر القراءة (خلل القراءة) وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على تقلص أجزاء من الدماغ.

ويعد هذا الاضطراب التعليمي سببا في ارتكاب المصابين أخطاء متكررة في التهجئة وقراءة الكلمات بشكل خاطئ، ويعرف بأنه ينتقل عبر العائلات.



وفي دراسة حديثة من هولندا، حدد العلماء الطفرات الجينية الدقيقة التي قد تكون مسؤولة عن هذه المشكلة، بالإضافة إلى التأثيرات المحددة على بنية الدماغ.



ووفقا لباحث الأعصاب سورينا سهیلي-نژاد، فإن عسر القراءة يتأثر جزئيا بالعوامل الوراثية ويمكن أن يكون موروثا. ومع ذلك، يوضح الباحثون أن عسر القراءة هو سمة معقدة لا يمكن تفسيرها بتغيرات في منطقة دماغية واحدة أو جين واحد.



واستخدم الباحثون في الدراسة، التي نُشرت في مجلة Science Advances، بيانات من أكثر من مليون شخص تم جمعها بواسطة شركة 23andMe الخاصة باختبارات الحمض النووي المنزلية.



وأظهرت هذه البيانات الطفرات الجينية التي تزيد من احتمالية إصابة الشخص بعسر القراءة.



كما قام الباحثون باستخدام معلومات مستخلصة من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، والذي يحتوي على بيانات صحية من 30 ألف شخص، بما في ذلك التصوير الطبي والطفرات الجينية، للبحث عن أوجه التشابه في مسح الدماغ للأشخاص الذين لديهم الطفرات الجينية المعروفة.



ووجد العلماء أن الأشخاص الذين يحملون هذه الطفرات الجينية لديهم حجم دماغ أقل في المناطق المسؤولة عن تنسيق الحركة ومعالجة الأصوات اللغوية.



كما لاحظوا زيادة حجم الدماغ في المنطقة المسؤولة عن الرؤية، بالإضافة إلى انخفاض كمية المادة البيضاء في الدماغ (الأنسجة العميقة التي تحتوي على الألياف العصبية.)، وهو ما ارتبط بعسر القراءة.



وقال الباحث في علم الجينوم، كلايد فرانكس، إن بعض هذه التغيرات قد تتعلق بتطور الدماغ خلال المراحل المبكرة من الحياة، هلى سبيل المثال في الجنين أو في أثناء مرحلة الطفولة المبكرة، والتي تستمر طوال العمر.



وأضاف: "قد تعكس التغييرات الأخرى استجابات الدماغ لعقود من السلوك المتغير لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي أعلى لمرض عسر القراءة".



وعلى الرغم من أن الدراسة استخدمت بيانات من البالغين، فإن الباحثين يرون أن الأبحاث المستقبلية يجب أن تركز على بيانات من الأطفال لتتبع التغيرات الدماغية في مراحل التطور المرتبطة بعسر القراءة.



وأكد الباحثون أن فهم الأساس العصبي لعسر القراءة قد يساعد في تحقيق التشخيص المبكر والتدخلات التعليمية المستهدفة التي تناسب الاحتياجات الفردية للأطفال.



وأوضحت الدراسة أن الذكاء ليس متأثرا بعسر القراءة، ولكن الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب قد يواجهون صعوبة في المدرسة إلا إذا حصلوا على دعم إضافي.



ويشار إلى أنه من الصعب تشخيص عسر القراءة في وقت مبكر لأن بعض علامات هذه الحالة، مثل ارتكاب أخطاء إملائية أو صعوبات في تهجئة الكلمات، تحدث بشكل طبيعي عندما يتعلم الأطفال القراءة والكتابة.



ولا يتم اكتشاف معظم الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم إلا في المدرسة الابتدائية، ولكن بعض الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة لا يتم اكتشافهم حتى مرحلة البلوغ.RT