الأردن يعرب عن أسفه لقرار مملكة السويد وقف تمويل الأونروا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمّان- أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أهمية استمرار تقديم المجتمع الدولي الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه للاجئين الفلسطينيين والتي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.
وأعربت الوزارة عن أسفها لقرار مملكة السويد وقف تمويل وكالة الأنروا، وتأمل أن تقوم الحكومة السويدية بإعادة النظر في قرارها، وخصوصاً في ضوء مواقف السويد التاريخية الداعمة للوكالة مالياً وسياسياً.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أهمية الولاية الممنوحة لوكالة الأنروا وفقاً لتكليفها الأممي، وضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي والسياسي للوكالة لضمان استمرارها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، مشدداً على رفض الأردن أي إجراءات تستهدف إحلال الوكالة بغيرها من منظمات الأمم المتحدة أو المساس بولايتها وصلاحياتها أو أي انتقاص أو تجيير لخدماتها المُقدمة للاجئين، مشيراً إلى أن تقديم هذه الخدمات هي مسؤوليةٌ حصريةٌ للوكالة بموجب ولايتها الأممية وأن صلاحياتها ومسؤولياتها غير قابلة للتفويض. -(بترا)
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