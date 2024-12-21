أجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق حتى الثلاثاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يكون الطقس اليوم السبت، باردا نسبيًا في اغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتحذر ادارة الارصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول وبعض مناطق البادية، ومن احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول.
ويبقى الطقس يوم غدٍ الأحد، باردا نسبيًا في اغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في اغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، في شمال المملكة ، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ويطرأ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في اغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 3، وفي مرتفعات الشراة 13 - 4, وفي مناطق البادية 17 - 5, وفي مناطق السهول 16 - 6, وفي الأغوار الشمالية 22 - 10, وفي الأغوار الجنوبية 24 - 13، وفي البحر الميت 22 - 12، وفي خليج العقبة 23 - 13 درجة مئوية.-(بترا)
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