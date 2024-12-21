أجواء باردة نسبيًا في أغلب المناطق حتى الثلاثاء

يكون الطقس اليوم السبت، باردا نسبيًا في اغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتحذر ادارة الارصاد الجوية في تقريرها من، خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول وبعض مناطق البادية، ومن احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول.



ويبقى الطقس يوم غدٍ الأحد، باردا نسبيًا في اغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في اغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، في شمال المملكة ، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ويطرأ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في اغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 3، وفي مرتفعات الشراة 13 - 4, وفي مناطق البادية 17 - 5, وفي مناطق السهول 16 - 6, وفي الأغوار الشمالية 22 - 10, وفي الأغوار الجنوبية 24 - 13، وفي البحر الميت 22 - 12، وفي خليج العقبة 23 - 13 درجة مئوية.-(بترا)