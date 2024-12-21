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الأردن يدين حادثة الدهس في ألمانيا

12/21/2024 4:27:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



‏دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حادثة الدهس التي وقعت في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ شرقي ألمانيا، يوم أمس، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، واستنكارها المطلق لجميع أشكال العنف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وترويع المدنيين.

‏وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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