الأردن يدين حادثة الدهس في ألمانيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حادثة الدهس التي وقعت في سوق عيد
الميلاد في مدينة ماغدبورغ شرقي ألمانيا، يوم أمس، والتي أسفرت عن وقوع عدد من
الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير
د.سفيان القضاة تضامن المملكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، واستنكارها
المطلق لجميع أشكال العنف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وترويع
المدنيين.
وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي
والمواساة لحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، ولأسر الضحايا، متمنياً
الشفاء العاجل للمصابين.
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