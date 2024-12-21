الحبس 10 سنوات لأب وابنه خلال بيعهما نصف كيلو من الكريستال المخدر

MENAFN - Alghad Newspaper) موفق كمال

قضت محكمة أمن الدولة بحبس أب وابنه بالأشغال الشاقة 10 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ 10 آلاف دينار، وذلك لثبوت أن الأب هرب كيلو كريستال عبر دلة القهوة من سوريا إلى الأردن، وضبطه مع ابنه أثناء بيعها لضابط مكافحة المخدرات.



وحسب قرار الحكم، الذي أيدته محكمة التمييز، فإن المتهم الأول (الأب) يعمل سائق شاحنة على خط عمان سوريا، وتمكن من تهريب كيلو من مادة الكريستال المخدرة من خلال دلة قهوة كان يحوزها، وعندما وصل إلى منزله في مدينة مادبا، حيث قدم عرضا لإبنه، أنه يحوز على كيلو من مادة الكريستال مقابل مبلغ 20 ألف دينار.



وافق المتهم الثاني(الإبن) على العرض وبدأ يبحث عن مشتر من مروجي المخدرات أو متعاطيها، وعلى ضوء ذلك وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات أن المتهم الثاني (الإبن) يقوم بعرض مادة الكريستال للبيع، حيث تم الاتصال به من قبل أحد ضباط مكافحة المخدرات وطلب منه شراء نصف كيلو من الكريستال، وتم الاتفاق فيما بينهما على أن يكون ثمن النصف كيلو بـ 10 آلاف دينار.



ووفقا لقرار الحكم، فإنه تم تحديد مكان عملية البيع في أحد مناطق مادبا، حيث حضر ضابط المكافحة والتقى بالمتهم الثاني (الإبن) وأعطاه مبلغ 10 آلاف دينار، ثم أجرى الإبن اتصالا بوالده (المتهم الأول)، وطلب منه إحضار النصف كيلو الثاني من مادة الكريستال، حيث حضر الأب وبحوزته الكيس الذي يحتوي على الكمية المتفق عليها، وأثناء ذلك أبلغ (الأب) ضابط مكافحة المخدرات أنه إذا أعجبته مادة الكريستال، فإن لديه نصف كيلو آخر أحضره من سوريا وبنفس السعر.



وعلى ضوء ذلك، أعطى ضابط المكافحة إشارة للقوة التي كانت ترافقه، حيث تم القبض على المتهمين الأول (الأب) والثاني( الإبن)، وجرى إحضارهما إلى منزلهما وضبط نصف الكيلو الآخر من الكريستال في حديقة المنزل.



ودانت المحكمة المتهمين (الأب وابنه) بتهم بيع مادة مخدرة بقصد الإتجار واستيراد مادة بقصد الإتجار وحيازة مادة بقصد الإتجار.