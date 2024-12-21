الحبس 10 سنوات لأب وابنه خلال بيعهما نصف كيلو من الكريستال المخدر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
موفق كمال
قضت محكمة أمن الدولة بحبس أب وابنه بالأشغال الشاقة 10 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ 10 آلاف دينار، وذلك لثبوت أن الأب هرب كيلو كريستال عبر دلة القهوة من سوريا إلى الأردن، وضبطه مع ابنه أثناء بيعها لضابط مكافحة المخدرات.
وحسب قرار الحكم، الذي أيدته محكمة التمييز، فإن المتهم الأول (الأب) يعمل سائق شاحنة على خط عمان سوريا، وتمكن من تهريب كيلو من مادة الكريستال المخدرة من خلال دلة قهوة كان يحوزها، وعندما وصل إلى منزله في مدينة مادبا، حيث قدم عرضا لإبنه، أنه يحوز على كيلو من مادة الكريستال مقابل مبلغ 20 ألف دينار.
وافق المتهم الثاني(الإبن) على العرض وبدأ يبحث عن مشتر من مروجي المخدرات أو متعاطيها، وعلى ضوء ذلك وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات أن المتهم الثاني (الإبن) يقوم بعرض مادة الكريستال للبيع، حيث تم الاتصال به من قبل أحد ضباط مكافحة المخدرات وطلب منه شراء نصف كيلو من الكريستال، وتم الاتفاق فيما بينهما على أن يكون ثمن النصف كيلو بـ 10 آلاف دينار.
ووفقا لقرار الحكم، فإنه تم تحديد مكان عملية البيع في أحد مناطق مادبا، حيث حضر ضابط المكافحة والتقى بالمتهم الثاني (الإبن) وأعطاه مبلغ 10 آلاف دينار، ثم أجرى الإبن اتصالا بوالده (المتهم الأول)، وطلب منه إحضار النصف كيلو الثاني من مادة الكريستال، حيث حضر الأب وبحوزته الكيس الذي يحتوي على الكمية المتفق عليها، وأثناء ذلك أبلغ (الأب) ضابط مكافحة المخدرات أنه إذا أعجبته مادة الكريستال، فإن لديه نصف كيلو آخر أحضره من سوريا وبنفس السعر.
وعلى ضوء ذلك، أعطى ضابط المكافحة إشارة للقوة التي كانت ترافقه، حيث تم القبض على المتهمين الأول (الأب) والثاني( الإبن)، وجرى إحضارهما إلى منزلهما وضبط نصف الكيلو الآخر من الكريستال في حديقة المنزل.
ودانت المحكمة المتهمين (الأب وابنه) بتهم بيع مادة مخدرة بقصد الإتجار واستيراد مادة بقصد الإتجار وحيازة مادة بقصد الإتجار.
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