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شتيوي يدعو مراكز الدراسات في الجامعات للاعتماد على ذاتها

12/21/2024 4:27:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لقاءً تشاورياً مع المراكز البحثية والدراسات في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، بهدف تعزيز التعاون والتشاور بين هذه المراكز والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لربط البحث العلمي بالحاجات المجتمعية وتحقيق الأهداف الوطنية والمؤسسية، بحكم أن هذه المراكز هي نبض حيوي للمجتمع من خلال قدرتها على إنتاج الدراسات والأبحاث القادرة على تطوير الأداء وابتكار الحلول.
وخلال اللقاء، أشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأستاذ الدكتور موسى شتيوي، إلى أن الحاجة إلى مثل هذه اللقاءات دائمة، وليست آنية أو على نظام الفزعة، فهي ركن من عقل الدولة رغم كل ما تواجهه من تحديات ليس أولها "التغيرات المتكررة في قيادات مراكز الأبحاث التي تؤثر سلباً على استمرارية المشاريع البحثية، ولا آخرها ضعف الإمكانات والموارد البشرية والمالية لهذه المراكز، مرورا بتأخر الجامعات عن مواكبة التطورات التقنية والبحثية اللازمة، مما يتطلب تعزيز الحوار والتنسيق بين المراكز البحثية".

كما أكد شتيوي أهمية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومواكبة التحولات العالمية لدعم الجهود البحثية في مواجهة التحديات الوطنية مع ضرورة التركيز على استقلالية المراكز وإبداعاتها بالرغم من ضعف الدعم الحكومي، فالمراكز قادرة على تنفيذ برامجها إذا امتلكت فهم الحاجة والضرورة المجتمعية والوطنية لهذه الأبحاث والدراسات.

وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة التغلب على التحديات التي تواجه البحث العلمي، لا سيما مشكلة التمويل. كما دعوا إلى توحيد الجهود بين مراكز الأبحاث المتشابهه في أهدافها في كل الجامعات، ووضع أولويات واضحة تحدد أهدافها، وسد الفجوة بين صناع القرار والأكاديميين من خلال تبني سياسات تركز على الأولويات الوطنية وتوجيه البحوث نحوها.

وأكدوا أن تعدد المرجعيات وتضارب التشريعات يقيد عمل المراكز البحثية، ويحد قدرة الباحثين على الابتكار بسبب غياب آلية للربط بين هذه المراكز والقطاع الخاص.مما يستدعي مراجعة القوانين ذات الصلة لتسهيل عملها وتعزيز تأثيرها، فليس معقولا أن يمنع الأكاديمي من ممارسة عمل في تخصصه إما من خلال مؤسسة خاصة أو مشروعه الذاتي لتراكم الخبرة وتنفيذها على أرض الواقع، فهي كما وصفها أحد المديرين مستقلة في الغرم وغير مستقلة في الغنم، ويقصد المراكز الجامعية التي تعاني من ضعف الموارد البشرية والمالية.

وتناول الحاضرون قضية "الأثر والتنفيذ"، مؤكدين أن الدراسات التي تُعدها المراكز البحثية غالباً ما تفتقر إلى تأثير ملموس على صانع القرار، مما يستوجب تعزيز قنوات التواصل بين المراكز البحثية وصناع القرار لضمان تطبيق التوصيات.

كما طالبوا المراكز البحثية في الجامعات إلى اتخاذ زمام المبادرة دون الاعتماد على دعم الحكومة، مشددين على أهمية تجاوز نقص الموارد البشرية والتمويل لتعزيز الإنتاج البحثي.

واقترح المشاركون إنشاء مركز وطني للبيانات لتسهيل العمليات البحثية وتعزيز تبادل المعلومات، إضافة إلى تشجيع الأبحاث التي تدعم الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني. واتفقوا على أهمية توحيد الجهود تحت مظلة واحدة لتحقيق التكامل بين المؤسسات البحثية وتعزيز دورها في التنمية المستدامة.

وانتهى اللقاء بتشكيل لجنة متابعة من عدد من مديري المراكز المشاركة باللقاء، من أجل وضع صورة متكاملة للحاجات والاحتياجات اللازمة لمنهجه عمل المراكز البحثية وإيجاد منصة شاملة، وتشبيك العلاقة يين المراكز ذات الاخنصاص المشترك .

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص المجلس الاقتصادي والاجتماعي على تعزيز التشاور مع مختلف الجهات الأكاديمية والبحثية لتحقيق أهدافه الرامية إلى دعم مسيرة التحديث والتنمية في الأردن، من خلال توحيد الجهود البحثية والدرراسات النوعية القادرة على تطوير الأداء المؤسسي في القطاعين العام والخاص، لأهمية عكس مخرجات الدراسات والأبحاث على الأداء العام.

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