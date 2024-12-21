نائبة أمريكية تتهم ماسك بعرقلة اعتماد مشروع قانون الميزانية

اتهمت عضو مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية روزا ديلاورو رجل الأعمال إيلون ماسك بمحاولة عرقلة إقرار مشروع قانون الميزانية وتجنب إغلاق الحكومة.

وقالت ديلاورو في رسالة موجهة إلى الكونغرس الأمريكي: "أكتب إليكم لأعرب عن قلقي البالغ بشأن النفوذ وتضارب المصالح المحتمل الذي استخدمه الملياردير غير المنتخب إيلون ماسك لإحداث فوضى في اللحظة الأخيرة في عملية التمويل الحكومي. من المقلق بشكل خاص أن ماسك ربما حاول قلب هذه الاتفاقية الحاسمة التي تم التفاوض عليها رأسا على عقب لإزالة بند من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يحكم الاستثمار الأمريكي في الصين، وبالتالي حماية استثماراته والحزب الشيوعي الصيني على حساب العمال والمبتكرين والشركات الأمريكية".

وفي وقت سابق، وصف ماسك مشروع قانون الميزانية الأمريكية المؤقتة بأنه "جريمة" وتمنى الهزيمة الانتخابية لأعضاء الكونغرس الذين سيصوتون له.

ولا يزال من المحتمل حتى الآن أن تضطر الحكومة الفيدرالية الأمريكية إلى الإغلاق بسبب تعليق التمويل. وقد تمت الموافقة على مشروع قانون الميزانية في مجلس النواب ليلة السبت، ولكن لم يتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ حتى الآن. قد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن استعداده لتوقيعه.



وطالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من الحزب الديمقراطي بإلغاء سقف الدين الوطني أو زيادة مستواه بشكل كبير، رابطا هذه المسألة بالموافقة على مشروع الميزانية المؤقتة. واعتبرت الإدارة الحالية هذا الأمر بمثابة أمر للجمهوريين لضمان إغلاق الحكومة.



ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن مستوى الدين القومي الأمريكي سيصل إلى 121% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2024، وإلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2029. خلال فترة رئاسة جو بايدن، ارتفع الدين القومي الأمريكي من 28 تريليون دولار عام 2021 إلى مستوى غير مسبوق بلغ أكثر من 36 تريليون دولار العام الجاري.



ينوي الرئيس الأمريكي المنختب دونالد ترامب إنشاء دائرة لتحقيق كفاءة الدولة برئاسة إيلون ماسك الذي يهدد الولايات المتحدة علنا بالإفلاس بسبب الوضع مع الدين القومي. RT