نائبة أمريكية تتهم ماسك بعرقلة اعتماد مشروع قانون الميزانية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اتهمت عضو مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية روزا ديلاورو رجل الأعمال إيلون ماسك بمحاولة عرقلة إقرار مشروع قانون الميزانية وتجنب إغلاق الحكومة.
وقالت ديلاورو في رسالة موجهة إلى الكونغرس الأمريكي: "أكتب إليكم لأعرب عن قلقي البالغ بشأن النفوذ وتضارب المصالح المحتمل الذي استخدمه الملياردير غير المنتخب إيلون ماسك لإحداث فوضى في اللحظة الأخيرة في عملية التمويل الحكومي. من المقلق بشكل خاص أن ماسك ربما حاول قلب هذه الاتفاقية الحاسمة التي تم التفاوض عليها رأسا على عقب لإزالة بند من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يحكم الاستثمار الأمريكي في الصين، وبالتالي حماية استثماراته والحزب الشيوعي الصيني على حساب العمال والمبتكرين والشركات الأمريكية".
وفي وقت سابق، وصف ماسك مشروع قانون الميزانية الأمريكية المؤقتة بأنه "جريمة" وتمنى الهزيمة الانتخابية لأعضاء الكونغرس الذين سيصوتون له.
ولا يزال من المحتمل حتى الآن أن تضطر الحكومة الفيدرالية الأمريكية إلى الإغلاق بسبب تعليق التمويل. وقد تمت الموافقة على مشروع قانون الميزانية في مجلس النواب ليلة السبت، ولكن لم يتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ حتى الآن. قد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن استعداده لتوقيعه.
وطالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من الحزب الديمقراطي بإلغاء سقف الدين الوطني أو زيادة مستواه بشكل كبير، رابطا هذه المسألة بالموافقة على مشروع الميزانية المؤقتة. واعتبرت الإدارة الحالية هذا الأمر بمثابة أمر للجمهوريين لضمان إغلاق الحكومة.
ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن مستوى الدين القومي الأمريكي سيصل إلى 121% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2024، وإلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2029. خلال فترة رئاسة جو بايدن، ارتفع الدين القومي الأمريكي من 28 تريليون دولار عام 2021 إلى مستوى غير مسبوق بلغ أكثر من 36 تريليون دولار العام الجاري.
ينوي الرئيس الأمريكي المنختب دونالد ترامب إنشاء دائرة لتحقيق كفاءة الدولة برئاسة إيلون ماسك الذي يهدد الولايات المتحدة علنا بالإفلاس بسبب الوضع مع الدين القومي. RT
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