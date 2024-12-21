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الإدارة السورية الجديدة تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف الإقليميين

12/21/2024 4:26:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت السلطات الجديدة في دمشق، الجمعة، أن سوريا تقف ((على مسافة واحدة)) من جميع الأطراف الإقليميين وترفض أي ((استقطاب))
وعقب أول لقاء رسمي بين قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ووفد دبلوماسي أميركي، أشارت السلطات الجديدة في سوريا في بيان، إلى ((وقوف الشعب السوري على مسافة واحدة من كافة الدول والأطراف في المنطقة دون وضع سوريا في حالة استقطاب)).-(وكالات)

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