الإدارة السورية الجديدة تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف الإقليميين

الإدارة السورية الجديدة تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف الإقليميين
التاريخ
12/21/2024 4:26:47 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت السلطات الجديدة في دمشق، الجمعة، أن سوريا تقف ((على مسافة واحدة)) من جميع الأطراف الإقليميين وترفض أي ((استقطاب))
وعقب أول لقاء رسمي بين قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ووفد دبلوماسي
أميركي، أشارت السلطات الجديدة في سوريا في بيان، إلى ((وقوف الشعب السوري على مسافة واحدة من كافة الدول والأطراف في المنطقة دون وضع سوريا في حالة استقطاب)).-(وكالات)
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