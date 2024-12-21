في روسيا.. السماح للرجل بتعدد الزيجات

أصدرت أعلى هيئة إسلامية في روسيا فتوى تسمح للرجال بتعدد الزوجات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا نوفوستي" اليوم الخميس، نقلا عن كبير المفتين في موسكو.



وقال المفتي إلدار أليوتدينوف، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس العلماء في الإدارة الروحية للمسلمين في روسيا، إن تعدد الزوجات مسموح به في الحالات التي "تكون فيها الزوجة غير قادرة على الإنجاب بسبب حالتها الصحية، أو بسبب انتهاء سن الإنجاب أو لأسباب موضوعية أخرى، مثل عدم التوافق الجنسي"، وكذلك إذا "كانت لا ترغب الزوجة في الإنجاب".



وأضاف أنه يتعين على الزوج أن "يقدم نفقة مادية متساوية لجميع الزوجات، وأن يوفر لكل واحدة منهن مسكناً منفصلاً" و"أن يقضي وقتاً متساوياً مع جميع زوجاته وإذا لم تتحقق هذه الشروط، فلا يجوز للرجل تعدد الزيجات".



وفي الوقت نفسه، تابع أنه من غير المقبول ألا يطلع الزوج زوجته على النساء الأخريات اللاتي تزوج بهن. "إذا لم تكن [الزوجة الثانية] على علم [بزواج سابق] ولم تكن مستعدة لتحمل ذلك، فمن حقها إنهاء الزواج".



للعلم، يحظر القانون الروسي الزواج بين أكثر من شخصين.



وقال أليوتدينوف: "إن حقوق المرأة التي تكون في زواج ديني فقط غير مضمونة قانونًا... حكمنا الفقهي سيساعدها على اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على حقوقها". وكالات

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