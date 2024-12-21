في روسيا.. السماح للرجل بتعدد الزيجات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصدرت أعلى هيئة إسلامية في روسيا فتوى تسمح للرجال بتعدد الزوجات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا نوفوستي" اليوم الخميس، نقلا عن كبير المفتين في موسكو.
وقال المفتي إلدار أليوتدينوف، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس العلماء في الإدارة الروحية للمسلمين في روسيا، إن تعدد الزوجات مسموح به في الحالات التي "تكون فيها الزوجة غير قادرة على الإنجاب بسبب حالتها الصحية، أو بسبب انتهاء سن الإنجاب أو لأسباب موضوعية أخرى، مثل عدم التوافق الجنسي"، وكذلك إذا "كانت لا ترغب الزوجة في الإنجاب".
وأضاف أنه يتعين على الزوج أن "يقدم نفقة مادية متساوية لجميع الزوجات، وأن يوفر لكل واحدة منهن مسكناً منفصلاً" و"أن يقضي وقتاً متساوياً مع جميع زوجاته وإذا لم تتحقق هذه الشروط، فلا يجوز للرجل تعدد الزيجات".
وفي الوقت نفسه، تابع أنه من غير المقبول ألا يطلع الزوج زوجته على النساء الأخريات اللاتي تزوج بهن. "إذا لم تكن [الزوجة الثانية] على علم [بزواج سابق] ولم تكن مستعدة لتحمل ذلك، فمن حقها إنهاء الزواج".
للعلم، يحظر القانون الروسي الزواج بين أكثر من شخصين.
وقال أليوتدينوف: "إن حقوق المرأة التي تكون في زواج ديني فقط غير مضمونة قانونًا... حكمنا الفقهي سيساعدها على اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على حقوقها". وكالات
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