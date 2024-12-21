لماذا تزداد النوبات القلبية خلال موسم الأعياد؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تحذر جمعية القلب الأمريكية في كل عام، من ((مخاطر مرعبة))، بشأن زيادة عدد الوفيات المرتبطة بنوبات القلب في يوم الميلاد المجيد، 25 ديسمبر، أكثر من أي يوم آخر في السنة، مضيفة: يتبعه 26 ديسمبر ويوم رأس السنة الجديدة وفق العديد من الأطباء المتخصصين.
وأشارت الجمعية الأمريكية في دراسة نشرها موقع ((the healthy))، (بعد مراجعة عدد من الأبحاث القديمة، وتزويدها بمزيد من الدراسات والأوراق البحثية الحديثة، إلى أن النوبات القلبية نفسها تبلغ ذروتها عشية عيد الميلاد 24 ديسمبر، حوالي الساعة 10 مساءً، وتنتشر بشكل أكبر لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا.
وأفاد الباحثين (في الدراسة البحثية المحدثة لهذا العام)، بأنه على مدار العام، تميل معظم النوبات القلبية إلى الحدوث يوم الاثنين، وهو اليوم الذي يصادف فيه الاحتفال بعيد الميلاد هذا العام 2023، في الوقت الذي لم يتضح فيه أسباب حدوث النوبات القلبية والوفيات المرتبطة بالقلب خلال هذا الوقت بنسبة 100%، خاصة وأن حالات الإصابة بالنوبات القلبية اختلفت علي حسب الفئات العمرية وعوامل الإصابة، لذا من المحتمل أن يكون حدوث تلك الأزمات القلبية بسبب مزيجًا من العوامل.
وتابعت: أنه يمكن أن يكون الطقس الشتوي عاملاً في زيادة نسب الإصابة أو الوفاة لأنه يحد من تدفق الدم، بينما يشير الدكتور كونتريراس، (المشرف البحثي على الدراسة)، إلى أن التوتر أثناء العطلة والميل إلى استهلاك الأطعمة الغنية والدسمة، التي عادة ما تكون أساسية علي سفرة احتفالات أعياد الكريسماس من أحد أسباب حدوث ذلك.
وأوضح الدكتور كونتريراس، أنه حتى بالنسبة للأشخاص الأصحاء، فإن الفحص والحصول على العلاج الفوري إذا كانت هناك مشكلة يعد أحد أفضل الهدايا التي يمكنك تقديمها لنفسك ولأحبائك في جميع الاحتفالات القادمة، خاصة في ظل قدوم احتفالات الكريسماس.
نصائح لتجنب النوبات القلبية في أعياد الكريسماس:
توصي جمعية القلب الأمريكية باتخاذ عدة احتياطات لجعل موسم العطلات آمنًا وصحيًا للقلب على النحو التالي:
- تعرف على العلامات الشائعة وغير الشائعة: قد تختلف العلامات التحذيرية للنوبة القلبية أو السكتة الدماغية بين الرجال والنساء، اقرأ عن كليهما.
- راقب نظامك الغذائي: تأكد من تناول الطعام والشراب باعتدال، وإفساح المجال في يومك لتناول طعام صحي، واهتم بتناول أغذية صحية ومناسبة لك.
- تدرب على تقليل التوتر: لا تدفع نفسك إلى ما هو أبعد من حدودك العقلية والعاطفية، خاصة أن الآثار الفسيولوجية للإجهاد حقيقية للغاية
- تخصيص وقت لممارسة الرياضة: توصي جمعية القلب الأمريكية بممارسة النشاط البدني لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا
- تناول جميع أدويتك: قد يؤدي السفر وجدول العطلات المزدحم إلى تعطيل روتينك، تأكد من الاستمرار في تناول الأدوية الأساسية ومراقبة أرقام ضغط الدم إذا لزم الأمر. وكالات
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