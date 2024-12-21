لماذا تزداد النوبات القلبية خلال موسم الأعياد؟

تحذر جمعية القلب الأمريكية في كل عام، من ((مخاطر مرعبة))، بشأن زيادة عدد الوفيات المرتبطة بنوبات القلب في يوم الميلاد المجيد، 25 ديسمبر، أكثر من أي يوم آخر في السنة، مضيفة: يتبعه 26 ديسمبر ويوم رأس السنة الجديدة وفق العديد من الأطباء المتخصصين.

وأشارت الجمعية الأمريكية في دراسة نشرها موقع ((the healthy))، (بعد مراجعة عدد من الأبحاث القديمة، وتزويدها بمزيد من الدراسات والأوراق البحثية الحديثة، إلى أن النوبات القلبية نفسها تبلغ ذروتها عشية عيد الميلاد 24 ديسمبر، حوالي الساعة 10 مساءً، وتنتشر بشكل أكبر لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا.

وأفاد الباحثين (في الدراسة البحثية المحدثة لهذا العام)، بأنه على مدار العام، تميل معظم النوبات القلبية إلى الحدوث يوم الاثنين، وهو اليوم الذي يصادف فيه الاحتفال بعيد الميلاد هذا العام 2023، في الوقت الذي لم يتضح فيه أسباب حدوث النوبات القلبية والوفيات المرتبطة بالقلب خلال هذا الوقت بنسبة 100%، خاصة وأن حالات الإصابة بالنوبات القلبية اختلفت علي حسب الفئات العمرية وعوامل الإصابة، لذا من المحتمل أن يكون حدوث تلك الأزمات القلبية بسبب مزيجًا من العوامل.

وتابعت: أنه يمكن أن يكون الطقس الشتوي عاملاً في زيادة نسب الإصابة أو الوفاة لأنه يحد من تدفق الدم، بينما يشير الدكتور كونتريراس، (المشرف البحثي على الدراسة)، إلى أن التوتر أثناء العطلة والميل إلى استهلاك الأطعمة الغنية والدسمة، التي عادة ما تكون أساسية علي سفرة احتفالات أعياد الكريسماس من أحد أسباب حدوث ذلك.

وأوضح الدكتور كونتريراس، أنه حتى بالنسبة للأشخاص الأصحاء، فإن الفحص والحصول على العلاج الفوري إذا كانت هناك مشكلة يعد أحد أفضل الهدايا التي يمكنك تقديمها لنفسك ولأحبائك في جميع الاحتفالات القادمة، خاصة في ظل قدوم احتفالات الكريسماس.





نصائح لتجنب النوبات القلبية في أعياد الكريسماس:

توصي جمعية القلب الأمريكية باتخاذ عدة احتياطات لجعل موسم العطلات آمنًا وصحيًا للقلب على النحو التالي:





- تعرف على العلامات الشائعة وغير الشائعة: قد تختلف العلامات التحذيرية للنوبة القلبية أو السكتة الدماغية بين الرجال والنساء، اقرأ عن كليهما.





- راقب نظامك الغذائي: تأكد من تناول الطعام والشراب باعتدال، وإفساح المجال في يومك لتناول طعام صحي، واهتم بتناول أغذية صحية ومناسبة لك.





- تدرب على تقليل التوتر: لا تدفع نفسك إلى ما هو أبعد من حدودك العقلية والعاطفية، خاصة أن الآثار الفسيولوجية للإجهاد حقيقية للغاية





- تخصيص وقت لممارسة الرياضة: توصي جمعية القلب الأمريكية بممارسة النشاط البدني لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا





- تناول جميع أدويتك: قد يؤدي السفر وجدول العطلات المزدحم إلى تعطيل روتينك، تأكد من الاستمرار في تناول الأدوية الأساسية ومراقبة أرقام ضغط الدم إذا لزم الأمر. وكالات

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