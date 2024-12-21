وفاة جورج إستهام اللاعب البريطاني الفائز بكأس العالم 1966

أعلن نادي ستوك سيتي، أحد أهم الأندية البريطانية، الجمعة وفاة اللاعب جورج إستهام الفائز بكأس العالم 1966 عن عمر يناهز 88 عاما. وخاض إستهام 194 في مع ستوك على مدار ثمانية مواسم ودرب الفريق بين عامي 1977 و1978. وقال النادي في بيان إن لاعبيه سيضعون شريطا أسود تكريما لإستهام عندما يحل الفريق ضيفا على شيفيلد وينزداي لخوض مباراة في دوري الدرجة الثانية اليوم السبت.



توفي اللاعب البريطاني جورج إستهام، أحد أعضاء إنجلترا الفائز بكأس العالم لكرة القدم 1966، أمس الجمعة عن عمر يناهز 88 عاما.

لعب إستهام، وهو نجل اللاعب الإنجليزي الدولي جورج سنيور، في خط الوسط والهجوم مع نيوكاسل يونايتد وأرسنال وستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مسيرة احترافية امتدت لعقدين وخاض 19 مباراة دولية.

اشتهر إستهام بقدمه اليسرى القوية وإبداعه، وهو أسطورة في ستوك إذ أحرز هدف الفوز في نهائي كأس الرابطة عام 1972 مما ساعد النادي على الفوز بأول لقب كبير بعد التغلب 2-1 على تشيلسي.



وخاض إستهام 194 مباراة في الدوري مع ستوك على مدار ثمانية مواسم ودرب الفريق بين عامي 1977 و1978. وقال النادي في بيان إن لاعبيه سيضعون شريطا أسود تكريما لإستهام عندما يحل الفريق ضيفا على شيفيلد وينزداي لخوض مباراة في دوري الدرجة الثانية اليوم السبت.





وأضاف البيان "تشعر أسرة ستوك سيتي لكرة القدم بحزن شديد لوفاة أسطورة النادي جورج إستهام، قلوبنا مع عائلة جورج وأصدقائه في هذا الوقت العصيب".



كما سيكرم النادي إستهام في المباراة التي ستقام على ملعبه أمام ليدز يونايتد.

فرانس24/ رويترز