تعديلات نظام الخدمة المدنية منتصف الشهر المقبل

MENAFN - Khaberni) خبرني - اعلنت الحكومة أن التعديلات الجديدة على نظام الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية ستصدر في النصف الأول من شهر كانون الثاني 2025، لتواكب التطورات المستمرة في العمل الإداري، وتوازي بين مصلحة الموظفين واحتياجات القطاع العام. وتستهدف التعديلات تحسين كفاءة الأداء في القطاع العام، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين وتوفير بيئة عمل عادلة ومتكافئة.

وأكد الدولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، في رده على أسئلة قدمتها النائبة ديمة طهبوب، أن التعديلات المقبلة ستضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين الذين تم تعيينهم قبل 1/7/2024، بما يشمل الرواتب والعلاوات والزيادات السنوية والترفيع الوجوبي.

وأشار إلى أنه جرت مراجعة الأحكام الانتقالية المتعلقة بالموظفين الذين استفادوا من الإجازات بدون راتب قبل التاريخ المحدد، بما يتماشى مع تطلعات الحكومة في تنظيم هذه القضايا بشكل يحقق التوازن بين مصلحة الموظف واحتياجات الدولة.

العمل خارج أوقات الدوام

في إطار التعديلات، سمحت الحكومة للموظفين الذين تم تعيينهم قبل 1/7/2024 بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، بشرط الحصول على موافقة مسبقة وفق ضوابط دقيقة تهدف إلى ضمان عدم تأثير العمل الإضافي على إنتاجية الموظف أو تعارضه مع مصلحة المؤسسة الحكومية، بحسب أبو صعيليك.

وبحسب البيانات الحكومية، فإن نسبة الموظفين الحاصلين على موافقة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز 5 بالألف من إجمالي موظفي الخدمة المدنية.

وتتضمن التعديلات منح الوزير صلاحية منح التصاريح للعمل خارج أوقات الدوام، مع ضرورة تجديد التصاريح سنويًا بناءً على تقييم أداء الموظف، ومدى تأثير عمله على الأداء الوظيفي.

وفيما يخص موضوع الرواتب، أكدت الحكومة أن المادة 11 من نظام إدارة الموارد البشرية ترتبط بتحديد الراتب بناءً على الأهمية والقيمة النسبية للوظيفة، التي تحدد بناءً على حجم المهام والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة.

وأوضح أبو صعيليك أن هذا الربط يهدف إلى تحقيق العدالة بين الوظائف المختلفة، وضمان توزيع الرواتب وفقًا للأعباء الوظيفية بشكل عادل.

وفي هذا السياق، أشارت الحكومة إلى أن الكفاءة والخبرة ستكون محط اهتمام في تقييم الأداء، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مكافآت الموظفين وزياداتهم المستقبلية.

الإجازات بدون راتب

أما فيما يتعلق بالإجازات بدون راتب، فأكدت الحكومة أن التعديلات الجديدة ستضمن استمرار منح الإجازات ضمن ضوابط تراعي المصلحة العامة، مشيرة إلى أن نسبة الموظفين المتأثرين بتقليص مدة الإجازة هي ضئيلة جدًا.

وعملت الحكومة على مراجعة شروط استحقاق الإجازات بدون راتب، بما يحقق التوازن بين مصلحة الموظف والدائرة الحكومية.

وفيما يخص العمل خارج المملكة، سمحت التعديلات للموظف بالحصول على إجازة بدون راتب لمدة تصل إلى خمس سنوات، بشرط أن تكون متوافقة مع المصلحة العامة.

وأوضح أبو صعيليك أن التعديلات الجديدة تركز على تعزيز الشفافية والنزاهة في عمليات التوظيف، حيث يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة وفق معايير واضحة ومحددة.

ويهدف النظام إلى تطبيق التوظيف التنافسي بالكامل، مع توفير فرص تكافؤ الفرص بين المواطنين كافة، وتعزيز الشفافية عبر رقابة هيئة الخدمة العامة على عمليات التعيين.

الحقوق السياسية

أما فيما يخص الحقوق السياسية للموظفين، شددت الحكومة على أن النظام الجديد لا يمنع العمل الحزبي، ولكنها أكدت أن الوظيفة العامة يجب أن تظل بعيدة عن التوظيف لأغراض حزبية.

وأشارت الحكومة إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على نزاهة الخدمة العامة وضمان حياد الموظف في أداء واجباته.

وبين الوزير أبو صعيليك أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين أداء القطاع العام من خلال تعزيز العدالة في الأجور والرواتب، وزيادة القدرة على استقطاب الكفاءات، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشار إلى أن التعديلات تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز فاعلية القطاع العام بشكل عام.

وأكدت الحكومة من خلال هذه التعديلات الجديدة على التزامها بالحفاظ على حقوق الموظفين وضمان العدالة في توزيع الرواتب وفرص العمل.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين كفاءة العمل الحكومي وزيادة مستوى الأداء في القطاعات العامة، بما يعزز المصلحة العامة ويلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل.