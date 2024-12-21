سيلان الأنف في الطقس البارد.. هل يجب أن نقلق؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - من المؤكد أن الجميع قد مر بهذه الحالة: تمشي في يوم بارد والرياح تضرب وجهك، وفجأة يبدأ أنفك في السيلان دون توقف.

رغم أن هذا الأمر مزعج، إلا أنه جزء طبيعي وصحي من تفاعل أجسامنا مع تغيرات الحرارة.

عندما نتنفس الهواء البارد، يعمل الأنف كمدفأة ومُرطِّب للهواء قبل أن يصل إلى الرئتين.

الأوعية الدموية في الممرات الأنفية تتوسع لزيادة تدفق الدم، ما يساعد في تدفئة الهواء.

وفي نفس الوقت، تُحفز الغدد الأنفية على إنتاج المزيد من المخاط لترطيب الهواء.

لكن عندما يبالغ الأنف في إنتاج المخاط بسبب الرياح والبرودة، يبدأ السيلان من الأنف بشكل ملحوظ.

هذا السيلان قد يزداد بسبب الرطوبة الناتجة عن الزفير أو حتى من الهواء المحيط، مما يجعل الأمر أكثر وضوحًا.

الرياح الباردة تُسبب تهيجًا للعينين، ما يؤدي إلى إنتاج المزيد من الدموع.

هذه الدموع تنساب عبر فتحة صغيرة تُسمى "النقطة الدمعية" بجانب الأنف، لتتجمع داخل الجيوب الأنفية، مما يخلط الدموع مع المخاط ويزيد من إفرازات الأنف المائية.

حلول بسيطة لهذه المشكلة الشتوية

رغم أن الأمر قد يكون مزعجًا، إلا أن هناك حلولًا سهلة للتعامل مع سيلان الأنف.

يمكن حمل منديل أو وشاح لتدفئة الهواء قبل أن يصل إلى الأنف. أما إذا كنت تعاني بشكل مستمر، فقد تكون بخاخات الأنف المضادة للالتهاب أو التي تعطل الإشارات العصبية حلاً مناسبًا، وفقًا لبعض الدراسات.

تُظهر الإحصائيات أن حوالي 50 إلى 90 بالمئة من الناس يعانون من هذه الحالة في الطقس البارد، مع احتمال زيادتها لدى من يعانون من الربو أو الأكزيما أو الحساسية.