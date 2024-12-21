الملاريا المقاومة للأدوية.. اكتشاف نقطة ضعف جديدة

MENAFN - Khaberni) خبرني - في خطوة قد تمثل اختراقا طبيا كبيرا، كشف باحثون من كيس ويسترن ريزيرف عن هدف جديد لمكافحة الملاريا، أحد أبرز أسباب المرض والوفيات عالميا.

المرض الذي يسببه طفيلي "المتصورة المنجلية"، ينقل إلى الإنسان عبر لدغات البعوض المصاب، ويعد مقاوما لمعظم الأدوية المضادة للملاريا، مما يجعل علاجه تحديا كبيرا.

وفي دراسة نشرت في مجلة "ساينس أدفانيس"، أشار الباحثون إلى اكتشاف بروتين يعرف بـ "PfNCR1"، يلعب دورا رئيسيا في إدارة مستويات الكوليسترول داخل الطفيلي.

ووفقا للبروفيسور إدوارد يو، أستاذ علم الأدوية في كلية الطب بجامعة كيس ويسترن ريزيرف والباحث الرئيسي في الدراسة، فإن الطفيلي يحتاج إلى كمية دقيقة من الكوليسترول لينمو ويبقى على قيد الحياة داخل مضيفه.

ويعمل بروتين "PfNCR1" كناقل للكوليسترول، حيث يحافظ على استقرار الغشاء الخلوي للطفيلي، لكن الفريق اكتشف أن مركبا يعرف باسم "MMV009108" قادر على منع هذا البروتين من أداء وظيفته، مما يعطل قدرة الطفيلي على التحكم في مستويات الكوليسترول، وهو ما قد يؤدي إلى قتله.

وعلق البروفيسور يو على أهمية هذا الاكتشاف قائلاً: "يمثل هذا الاختراق خطوة كبيرة نحو تطوير علاجات جديدة للملاريا، وبالتركيز على ( PfNCR1) يمكن للعلماء تصميم أدوية يصعب على الطفيلي تطوير مقاومة ضدها، مما يعزز جهودنا في مكافحة هذا المرض المميت والمستعصي".

ولتحقيق فهم أعمق لدور البروتين PfNCR1، يخطط فريق البحث لدراسة بنيته بشكل مفصل وتحليل كيفية تفاعله مع مثبطات مختلفة، هذه الخطوات قد تمهد الطريق لتصميم أدوية مبتكرة وأكثر فعالية في القضاء على الطفيلي.

ويمثل هذا الاكتشاف بصيص أمل جديد في المعركة المستمرة ضد الملاريا، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل النساء الحوامل، النازحين، والأطفال في الدول النامية، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.