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الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط زخات من الأمطار مساء

12/21/2024 2:07:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN-
ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم السبت غائما جزئيا وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد، يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج

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