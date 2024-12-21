الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط زخات من الأمطار مساء

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN-
ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم السبت غائما جزئيا وباردا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم غد، يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج
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