صحيفة كورية تصف الولايات المتحدة بإمبراطورية الشر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كتبت صحيفة "نودونغ سينمون" التابعة لحزب العمال الكوري الشمالي أن تاريخ الولايات المتحدة مليء بالحروب في جميع أنحاء العالم، ووصفتها بإمبراطورية الشر.وأضافت الصحيفة تعليقا على المفاوضات الثلاثية التي عقدت في طوكيو بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بتاريخ 11 ديسمبر الجاري، حيث بحثت الأطراف طرق تحقيق السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، قائلة: "المشكلة تكمن في أن "السلام" الذي يتحدثون عنه ليس سلاما حقيقيا".



وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تساوي بين "الدول المناهضة للإمبريالية والأنظمة الخطرة وتطالبها بالامتثال لقواعد خاصة تسمح لها بتقييد تنمية سلطة الدولة والنفوذ السياسي للدول المستقلة".



وتابعت: "حقيقة أنهم يدعون إلى السلام هي في حد ذاتها إهانة للسلام، فتاريخ الولايات المتحدة مليء بالحروب في كل ركن من أركان العالم، وترتبط سياستها الخارجية بالشر المستمر المتمثل في غزو البلدان الأخرى وتدمير السلام والأمن".



وأردفت الصحيفة: "إن الولايات المتحدة هي إمبراطورية الشر التي تدمر السلام على كوكب الأرض، وهي دولة مارقة، فيما تتحمل اليابان وكوريا الجنوبية العميلة مسؤولية لا تقل عن ذلك باعتبارهما متعاونتين مع الولايات المتحدة".



وفي الختام وصفت الصحيفة كوريا الجنوبية بأنها "القوة الضاربة" للنزعة العسكرية والعدوان الأمريكي، أما اليابان فبفضل اتفاقياتها مع الولايات المتحدة، ستقدم المساعدة العسكرية للجيش الأمريكي في حالة غزو دولة ثالثة.



ومن جانبه قال المتحدث باسم الخارجية في كوريا الشمالية في الـ19 من ديسمبر إن التعاون بين الدول المستقلة بمن فيها بيونغ ينغ وموسكو أثبت فعاليته في تحقيق توازن القوى بهدف كبح الولايات المتحدة والحفاظ على السلام.



وأعلنت الخارجية الروسية في 5 ديسمبر دخول معاهدة الشراكة الاستراتيجية والدفاع المشترك مع كوريا الشمالية حيز التنفيذ، لبناء نظام أمني غير قابل للتجزيء في شمال شرق آسيا والمحيط الهادئ.

RT