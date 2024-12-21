((نعى نفسه)).. حزن في مصر بعد وفاة إمام مسجد بالحرم المكي

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- Khaberni) خبرني - ساد الحزن بين مشايخ محافظة الدقهلية المصرية بعد وفاة الشيخ أحمد الباز، إمام وخطيب مسجد الصفطاوي، أثناء صلاة العصر في الحرم المكي.
وجاءت وفاة الشيخ داخل الحرم المكي بالسعودية بعد ساعات قليلة من كتابته منشورات مؤثرة عبر حسابه على "فيسبوك"، وكأنه ينعى نفسه، بحسب وسائل إعلام محلية.
وقبل وفاته، كتب الشيخ أحمد الباز منشورًا قال فيه: "الوقت يمضي والحياة قطار يمضي كما شاءت له الأقدار. إننا ضيوف، والحقيقة أنه في يوم لابد أن ينتهي المشوار"، وفي منشور آخر، أشار إلى رحلته لأداء العمرة بقوله: "باقي عدد محدود جدًا في رحلة الراحة والسكينة".
وتحولت صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء، حيث نعاه زملاؤه ومحبوه بكلمات مؤثرة ومنهم محمد إبراهيم سليمان، مدير الإدارة العامة للمراكز الإسلامية والثقافية بوزارة الأوقاف، الذي كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.
الزميل الغالي فضيلة الشيخ أحمد الباز توفاه الله في صلاة العصر بالحرم المكي اليوم الجمعة. اللهم أحسن خاتمتنا جميعًا وألهم أهله الصبر والسلوان".
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