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((نعى نفسه)).. حزن في مصر بعد وفاة إمام مسجد بالحرم المكي

12/21/2024 1:08:38 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ساد الحزن بين مشايخ محافظة الدقهلية المصرية بعد وفاة الشيخ أحمد الباز، إمام وخطيب مسجد الصفطاوي، أثناء صلاة العصر في الحرم المكي.

وجاءت وفاة الشيخ داخل الحرم المكي بالسعودية بعد ساعات قليلة من كتابته منشورات مؤثرة عبر حسابه على "فيسبوك"، وكأنه ينعى نفسه، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقبل وفاته، كتب الشيخ أحمد الباز منشورًا قال فيه: "الوقت يمضي والحياة قطار يمضي كما شاءت له الأقدار. إننا ضيوف، والحقيقة أنه في يوم لابد أن ينتهي المشوار"، وفي منشور آخر، أشار إلى رحلته لأداء العمرة بقوله: "باقي عدد محدود جدًا في رحلة الراحة والسكينة".

وتحولت صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء، حيث نعاه زملاؤه ومحبوه بكلمات مؤثرة ومنهم محمد إبراهيم سليمان، مدير الإدارة العامة للمراكز الإسلامية والثقافية بوزارة الأوقاف، الذي كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.


الزميل الغالي فضيلة الشيخ أحمد الباز توفاه الله في صلاة العصر بالحرم المكي اليوم الجمعة. اللهم أحسن خاتمتنا جميعًا وألهم أهله الصبر والسلوان".

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