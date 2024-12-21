المكان الأكثر أمانا في الطائرة لتجنب انتقال الأمراض

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - يخطط الكثيرون للسفر خلال عطل عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، لكن انتشار الأمرض الموسمية قد يجعل هذه التجربة أقل متعة ومثيرة للقلق من خطر التعرض للعدوى.
ومن أجل ضمان رحلة جوية من دون خطر الإصابة بأمراض مثل الإنفلونزا ونزلات البرد، كشف خبراء عن أفضل مكان للجلوس أثناء السفر.
واستنادا إلى دراسة أجريت عام 2018 من قبل باحثين في جامعة إموري في أتلانتا، حيث سافروا على متن 10 رحلات عبر الأطلسي لدراسة معدل "التناثر الفيروسي" بين 1500 مساف، أفاد الخبراء بأن المقعد بجانب النافذة هو الأكثر أمانا، حيث أنه الأبعد عن الممر الذي يمر فيه الركاب وأفراد الطاقم ذهابا وإيابا.
وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الجالسين بالقرب من النافذة أقل عرضة للقيام من مقاعدهم، حيث قام 80% من الأشخاص الجالسين في الممر بالتحرك على الأقل مرة واحدة مقارنة بـ 40% فقط من الجالسين بجانب النوافذ.
وأيدت بيرناديت بودن-ألبالا، أستاذة الصحة العامة، هذه النتائج بالقول: "في معظم الحالات، يعد المقعد بجانب النافذة هو الأفضل من حيث تقليل خطر الإصابة بالإنفلونزا والبرد لأنه بعيد عن المناطق ذات الحركة العالية مثل الممر والحمام."
كما نصح خبراء صحة آخرون باختيار المقعد في الجزء الخلفي من الطائرة، حيث أظهرت دراسة أجريت عام 2022 عن توزيع المقاعد وتقليل انتقال"كوفيد-19"أن "أخطر المقاعد هي تلك المجاورة للمسافر المصاب والمقاعد في الصفوف التي خلفه".
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