المكان الأكثر أمانا في الطائرة لتجنب انتقال الأمراض

MENAFN - Khaberni) خبرني - يخطط الكثيرون للسفر خلال عطل عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، لكن انتشار الأمرض الموسمية قد يجعل هذه التجربة أقل متعة ومثيرة للقلق من خطر التعرض للعدوى.

ومن أجل ضمان رحلة جوية من دون خطر الإصابة بأمراض مثل الإنفلونزا ونزلات البرد، كشف خبراء عن أفضل مكان للجلوس أثناء السفر.

واستنادا إلى دراسة أجريت عام 2018 من قبل باحثين في إموري في أتلانتا، حيث سافروا على متن 10 رحلات عبر الأطلسي لدراسة معدل "التناثر الفيروسي" بين 1500 مساف، أفاد الخبراء بأن المقعد بجانب النافذة هو الأكثر أمانا، حيث أنه الأبعد عن الممر الذي يمر فيه الركاب وأفراد الطاقم ذهابا وإيابا.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الجالسين بالقرب من النافذة أقل عرضة للقيام من مقاعدهم، حيث قام 80% من الأشخاص الجالسين في الممر بالتحرك على الأقل مرة واحدة مقارنة بـ 40% فقط من الجالسين بجانب النوافذ.

وأيدت بيرناديت بودن-ألبالا، أستاذة الصحة العامة، هذه النتائج بالقول: "في معظم الحالات، يعد المقعد بجانب النافذة هو الأفضل من حيث تقليل خطر الإصابة بالإنفلونزا والبرد لأنه بعيد عن المناطق ذات الحركة العالية مثل الممر والحمام."

كما نصح خبراء صحة آخرون باختيار المقعد في الجزء الخلفي من الطائرة، حيث أظهرت دراسة أجريت عام 2022 عن توزيع المقاعد وتقليل انتقال"كوفيد-19"أن "أخطر المقاعد هي تلك المجاورة للمسافر المصاب والمقاعد في الصفوف التي خلفه".