بداية المربعانية في الأردن اليوم

MENAFN - Khaberni) خبرني - يصادف اليوم السبت الموافق 21 كانون الأول الانقلاب الشتوي لهذا الموسم 2024/2025.

ومع بداية الانقلاب الشتوي تبدأ أربعينية "المربعانية" الشتاء لهذا الموسم التي تستمر حتى نهاية 30 كانون الثاني المقبل، وتعد من أبرد أيام السنة.

مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، قال، إن "مربعانية" الشتاء تُعدّ من الفترات المهمة في الموسم المطري، حيث تُشكل أمطار المربعانية عادةً 30% من المعدل الموسمي العام، وتتميز أيامها ببرودة شديدة وظواهر جوية مختلفة مثل الصقيع، والانجماد، وتساقط الأمطار أو الثلوج.

وأضاف أن مربعانية الشتاء تتبعها خماسينية الشتاء، التي تُساهم بأمطار تُعادل نحو 37% من المعدل الموسمي العام، وتمتد حتى بداية الاعتدال الربيعي.

وأشار إلى أن كميات الأمطار المتراكمة حتى منتصف كانون الأول بلغت 4% من المعدل الموسمي العام، مما يجعل هذا الموسم ثاني أضعف أداء بعد موسم 1958/1959، وفقاً للسجل المناخي لمحطة رصد مطار عمان المدني.

وبين أن كميات الأمطار المتراكمة منذ بداية الموسم المطري وحتى منتصف كانون الأول عادةً ما تشكل نحو 23% من المعدل الموسمي العام في معظم مناطق المملكة، وتصل هذه النسبة إلى 27% مع بداية مربعانية الشتاء.

ووفقاً للسجل المناخي لمحطة رصد مطار عمان المدني، الذي يمتد لأكثر من 100 عام، سجلت المحطة 2.7 ملم (2% من المعدل الموسمي العام) مقارنة بـ 1.7 ملم (1%) في موسم 1958/1959، ورغم ضعف الأداء المطري في ذلك الموسم، أنهى الموسم بتحقيق 86% من المعدل الموسمي العام.

فصل الشتاء فلكيا سيستمر 88 يوما

رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، عمار السكجي، قال، إن لحظة الانقلاب الشتوي لهذا العام ستحدث السبت 21 كانون الأول 2024، في تمام الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت الأردن.

وأضاف السكجي في بيان، أنه في هذه اللحظة، تتعامد الشمس على مدار الجدي، وتكون في أدنى نقطة لها في السماء، مما يجعل الظل الأطول خلال ساعات الظهيرة، مشيرا إلى أن هذا الحدث يُعدّ بداية فصل الشتاء فلكيا، حيث تكون ساعات الليل أطول ما يمكن وساعات النهار الأقصر.

وأوضح أن فصل الشتاء الفلكي سيستمر 88 يوما و23 ساعة و40 دقيقة تقريبا، لينتهي مع الاعتدال الربيعي الذي سيحدث الخميس 20 آذار 2025 في تمام الساعة 12:01 ظهرا.

وأشار إلى أن هذا الانقلاب يحدث في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بينما يشهد النصف الجنوبي انقلابا صيفيا في الوقت ذاته.