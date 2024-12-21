بداية المربعانية في الأردن اليوم

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- Khaberni) خبرني - يصادف اليوم السبت الموافق 21 كانون الأول الانقلاب الشتوي لهذا الموسم 2024/2025.
ومع بداية الانقلاب الشتوي تبدأ أربعينية "المربعانية" الشتاء لهذا الموسم التي تستمر حتى نهاية 30 كانون الثاني المقبل، وتعد من أبرد أيام السنة.
مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، قال، إن "مربعانية" الشتاء تُعدّ من الفترات المهمة في الموسم المطري، حيث تُشكل أمطار المربعانية عادةً 30% من المعدل الموسمي العام، وتتميز أيامها ببرودة شديدة وظواهر جوية مختلفة مثل الصقيع، والانجماد، وتساقط الأمطار أو الثلوج.
وأضاف أن مربعانية الشتاء تتبعها خماسينية الشتاء، التي تُساهم بأمطار تُعادل نحو 37% من المعدل الموسمي العام، وتمتد حتى بداية الاعتدال الربيعي.
وأشار إلى أن كميات الأمطار المتراكمة حتى منتصف كانون الأول بلغت 4% من المعدل الموسمي العام، مما يجعل هذا الموسم ثاني أضعف أداء بعد موسم 1958/1959، وفقاً للسجل المناخي لمحطة رصد مطار عمان المدني.
وبين أن كميات الأمطار المتراكمة منذ بداية الموسم المطري وحتى منتصف كانون الأول عادةً ما تشكل نحو 23% من المعدل الموسمي العام في معظم مناطق المملكة، وتصل هذه النسبة إلى 27% مع بداية مربعانية الشتاء.
ووفقاً للسجل المناخي لمحطة رصد مطار عمان المدني، الذي يمتد لأكثر من 100 عام، سجلت المحطة 2.7 ملم (2% من المعدل الموسمي العام) مقارنة بـ 1.7 ملم (1%) في موسم 1958/1959، ورغم ضعف الأداء المطري في ذلك الموسم، أنهى الموسم بتحقيق 86% من المعدل الموسمي العام.
فصل الشتاء فلكيا سيستمر 88 يوما
رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، عمار السكجي، قال، إن لحظة الانقلاب الشتوي لهذا العام ستحدث السبت 21 كانون الأول 2024، في تمام الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت الأردن.
وأضاف السكجي في بيان، أنه في هذه اللحظة، تتعامد الشمس على مدار الجدي، وتكون في أدنى نقطة لها في السماء، مما يجعل الظل الأطول خلال ساعات الظهيرة، مشيرا إلى أن هذا الحدث يُعدّ بداية فصل الشتاء فلكيا، حيث تكون ساعات الليل أطول ما يمكن وساعات النهار الأقصر.
وأوضح أن فصل الشتاء الفلكي سيستمر 88 يوما و23 ساعة و40 دقيقة تقريبا، لينتهي مع الاعتدال الربيعي الذي سيحدث الخميس 20 آذار 2025 في تمام الساعة 12:01 ظهرا.
وأشار إلى أن هذا الانقلاب يحدث في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بينما يشهد النصف الجنوبي انقلابا صيفيا في الوقت ذاته.
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